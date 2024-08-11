İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yaklaşık 10 gün önce yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına dilekçe vermişti.

"Hakkındaki karalama ve iftiralarla hukuk zemininde mücadele etmenin zaruri hal aldığını" söyleyen Soylu dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Soylu'nun dokunulmazlığı ancak Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde kaldırılabilir. Ancak ne Meclis Başkanlığının ne de AK Parti grubunun böyle bir gündemi bulunmuyor.

"ELİNİZDE BİLGİ-BELGE NE VARSA BAŞVURUN"

Gazeteduvar'da yer alan habere göre iktidar kulislerinde Soylu'nun başvurusu için, "Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi ama hakkında Meclis'te bir fezleke yok. Bu nedenle bir işlem gerektirecek durum da yok. Soylu bu başvuru ile 'Hakkımda bir sürü iddiada bulunuyorsunuz. Savcılık orada. Elinizde bilgi-belge ne varsa başvurun, soruşturma konusu olsun. Fezleke gelsin. Ben şimdiden milletvekili olarak dokunulmazlığımın kaldırılması için dilekçe veriyorum' diyor. Bir fezleke gelirse bu başvuru değerlendirilebilir" deniliyor.

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığına dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Soylu, dilekçesinde, 40 yıldır siyasette yer aldığını ve bu süre içerisinde farklı görevlerde bulunduğunu belirtmişti. Üstlendiği görevlerin her birinde millete hizmet etme, hesap verme ve açık olma sorumluluğunda olduğunu kaydeden Soylu, siyaset kurumunun ve siyaset yapanların, dönem dönem çeşitli iddialar ve ithamlarla karşılaştığına işaret etmişti.

"SİSTEMATİK KARALAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Soylu, "Halihazırda üyesi olmaktan onur duyduğum Gazi Meclis'imizin çatısı altında da milletimizi temsil ve hizmet ifasıyla, milletvekilliği görevimi yaparken, hükümetlerimizi, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığımız dönemi, şahsımı ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızı hedef alan ve devletimizin itibarını ayaklar altına almak isteyen dahili ve harici menşeli çok sayıda mesnetsiz, tamamen iftiraya dayalı, manipülatif ve çoğu benzer mahfillerden üretilen organize ve sistematik karalamalarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görev yaptığı olağanüstü dönemde demokrasiyi, devletin bekasını, milli iradeyi ve hukuku akamete uğratmak isteyen terör örgütlerine, suç yapılarına karşı her türlü riski alarak yürütülen cansiparane mücadelenin hak ve hukukunu gözetmenin boynunun borcu olduğunu belirten Soylu, dilekçesinde, karalama ve iftira kampanyalarında suç yapıları ile fikir ortaklığı ve işbirliği içerisinde olanların yıkıcılığına bigane kalmamayı, "her anı sadakat, kararlılık ve fedakarlıkla dokunmuş mücadelenin rövanşını almak isteyenlere karşı vazgeçilmez sorumluluk" olarak nitelendirmişti.

SOYLU: HANGİ BİLGİ VE BELGEYLE GELİRLERSE AÇIĞIM

Meclis başkanlığına yaptığı dokunulmazlık başvurusunun ardından konuşan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Halk TV'ye konuşan Soylu "Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım. Bu açık bir dilekçe, açık bir başvuru. Zamanı yok. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek. Biz namusumuzu yolda bulmadık" ifadelerini kullanmıştı.