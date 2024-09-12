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IKBY Başkanı Barzani, İran'ın güvenliğini tehdit etmeyeceklerini vurguladı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde bölge topraklarının İran'ın güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde bölge topraklarının İran'ın güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Irak'a dün ilk resmi ziyaretini başlatan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bağdat'taki temaslarının ardından bugün ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etti. Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Pezeşkiyan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. IKBY ile İran arasındaki ilişkileri "tarihi" olarak nitelendiren Barzani, bölge topraklarının İran'ın güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğini yineledi. İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin, özellikle güvenlik alanında güçlendirilmesini ele aldıklarını belirten Barzani, IKBY topraklarının İran için hiçbir şekilde tehdit oluşturmayacağını vurguladı. IKBY ile İran arasında bazı güvenlik bazı sorunları olduğunu dile getiren IKBY Başkanı, "İran Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerin, özellikle güvenlik alanında güçlendirilmesini konuştuk. Evet, bazı sorunlar var, ancak bu sorunları çözmeye kararlıyız, İran ile her düzeyde ilişkileri güçlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Irak ve IKBY'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İran Cumhurbaşkanı ise ülkesinin, Irak ve IKBY ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye, mevcut sorunları ve engelleri ortadan kaldırmaya büyük önem verdiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, Mesut Barzani ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Barzani ile görüşmesinin ardından Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Irak ve bölgedeki genel duruma ilişkin vizyon ve bakış açılarının ele alındığı görüşmede, IKBY ile İran arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanda koordinasyonu ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian görüşmede, Mesut Barzani'ye İran'ı ziyaret etmesi için resmi davette bulundu.

Erbil'deki temaslarını tamamlayan Pezeşkiyan daha sonra, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani ve diğer yetkililerle görüşmek üzere Süleymaniye kentine geçti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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