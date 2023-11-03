İHH Filistin'e Destek Eylemi Düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı Başakşehir İlçe Temsilciliği tarafından Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Eylemde Türk ve Filistin bayrakları taşınırken, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar ve kadınlar anıldı. İnsan hakları savunucusu Tülay Gökçimen, Gazze'de yaşanan acıları anlatırken, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi ise İsrail'in çocukları hedef aldığını belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Başakşehir İlçe Temsilciliğince, Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Başakşehir Millet Bahçesi yanında bir araya gelen vakıf üyeleri ile kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Türkçe ve İngilizce "Gazze'de soykırım var", "Orta Doğu'da İsrail diye bir devlet yoktur", "Çocuklar ölürken susulmaz" ve "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz" yazılı dövizler taşıdı.

"Defol İsrail, seninleyiz Filistin" ve "Bekle bizi ey Aksa, geliyoruz yanına" sloganları atan grup, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar ve kadınları andı.

Eylemde konuşan insan hakları savunucusu ve yönetmen Tülay Gökçimen, Gazze'de tarihin en kanlı ve acılı günlerinin yaşandığını söyledi.

Gökçimen, 7 Ekim'den bu yana 4 bine yakın çocuğun İsrail tarafından katledildiğini hatırlatarak, "Gökyüzünden bıraktıkları bombalarla çocuklarımızı parçaladılar. Kimyasal silahlarla çocuklarımızı yaktılar. Anne babaları evlatsız, Gazzeli çocukları anne babasız bıraktılar. 1 yaşın altında 134 bebek annesinin sütünü bıraktı, cennete gitti." ifadelerini kullandı.

Batı'nın ikiyüzlü davrandığını kaydeden Gökçimen, "Biz Gazzeli çocukların elinde ekmeği ile katledilmesini istemiyoruz. Gazzeli anne babaların enkaz arasında çocuklarını aramasını istemiyoruz. Gazzeli annelerin çocuklarının kol ve bacaklarına isimlerini yazmalarını istemiyoruz. Ey zalim ve işgalci İsrail, artık kanlı ellerini çocuklarımızın üzerinden çek. Ölüm taşıyan uçaklarını çocuklarımızın üzerinden uzaklaştır, git ve bir daha gelme." diye konuştu.

Gazzeli annelere de seslenen Gökçimen, "Gazze'de çocuklar gece uyudukları yataklarında sabah güvenle kalkabilene kadar sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Ey Gazzeli anneler, acılarınız acılarımızdır." dedi.

Gökçimen'in kızı Hatice Gökçimen de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin kaleme aldığı şiiri okudu. Bazı kadınların şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

"İsrail özellikle çocukları öldürmeye odaklanmış durumda"

Eyleme katılan Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi de Gazze'de yaşananların savaş suçu olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 70 yaşına geldim, hayatımda böyle bir şey görmedim, duymadım." ifadesini kullandı.

İsrail'in özellikle çocukları öldürmeye odaklandığına dikkati çeken el-Awaisi, Gazze'de ölenlerin sayısının 10 bine yaklaştığını belirterek, tüm Müslümanlara zulme karşı çıkma çağrısında bulundu.

Eylemde ayrıca geliri Filistinlilere gönderilmek üzere İHH gönüllüsü kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı hayır çarşısı açıldı.