Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın Cenazesi TBMM'de Törenle Uğurlandı

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 22'nci dönem Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş (73) için TBMM'de tören düzenlendi.

Yücel Artantaş, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Artantaş için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Artantaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı. Artantaş'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Artantaş'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Artantaş'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yücel Artantaş, 1951 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Artantaş, mali müşavir olarak çalışma hayatına başladı. 2002 ile 2007 yılları arasındaki 22'nci yasama döneminde CHP'den Iğdır Milletvekili olarak Parlamento'da görev yapan Artantaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.