İftar programında Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan tartıştı, araya Haşim Kılıç girdi
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Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen iftar programına Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ile AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan arasında yaşananlar damga vurdu. Enginyurt'un Turan nezdinde iktidarı sert şekilde eleştirmesi nedeniyle gerilen ortamı, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yatıştırdı.
Kırşehirliler Vakfı tarafından her sene düzenli olarak gerçekleştirilen iftar programı bu yıl da düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen ve Ankara Hakim Evi'nde yapılan iftara başta Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı.
Medya Ankara'da yer alan habere göre iftar programı nedeniyle selamlama konuşması için kürsüye giden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Partili Hacı Turan'ı da hedef alarak iktidarı eleştirmeye başladı. Bu sırada Hacı Turan'dan da Enginyurt'a cevap geldi.
Turan, "Her alanda siyaset yapılmamalı. Ahilik düsturu ve edep ile konuşulması gerekirdi" ifadelerini kullandı. Turan, her partiden insanla oturabileceklerini belirterek, Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na desteğe hazır olduklarını dile getirdi.
İki tarafı yatıştıran isim ise Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç oldu. Kürsüye gelen Kılıç, kürsüde ayrımcılık yapmadan, hakaret etmeden her türlü eleştiri ve söylemin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Gecede katılanlarla tek tek ilgilenen Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay, başta salonda bulunan geçmiş dönem başkanlara teşekkür ederken, davetleri geri çevirmeyerek vakıf bünyesine yeni katılan üyeleri sahneye davet ederek teşekkür etti.
Kaynak: Medya Ankara