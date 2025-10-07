İdris Şahin: Gazze'nin Yalnız Olmadığını Vurguladı

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Gazze'nin yalnız olmadığını belirterek, " Gazze'de direnen her anne, her çocuk, her doktor insanlığın onurunu temsil etmektedir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 2 yıl önce Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na başlattığı saldırının artık sistematik bir sivil katliama dönüştüğünü söyledi.

Gazze'de 67 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 165 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Şahin, nüfusun yüzde 80'inin yerinden edildiğini dile getirdi.

İdris Şahin, Gazze'nin yüzde 88'inin enkaz haline geldiğine işaret ederek, hastane, okul, üniversite ve kamu tesislerinin yok edildiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun Gazze konusunda sessiz kaldığını kaydeden Şahin, "Vicdanını konuşturanlar yeterince güçlü olamıyorken İsrail'in Gazze'deki eylemleri tartışmasız bir şekilde soykırım boyutuna ulaştı. Ne acıdır ki Batı'nın insan hakları nutukları Gazze'de enkaza dönüşüyor. Bu tablo kader değil, siyasetin körlüğüdür. Bu sessizliğin, çıkarın ve ikiyüzlülüğün bir sonucudur." diye konuştu.

Gazze ve insanlığın onuru için tek ses olma çağrısında bulunan Şahin, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'nun sadece gıda ve ilaç değil, insanlığın onurunu da taşıdığını vurguladı.

Şahin, İsrail'in filoya saldırısını kınayarak, "Gazze bugün yalnız değildir. Gazze'de direnen her anne, her çocuk, her doktor insanlığın onurunu temsil etmektedir." ifadesini kullandı.