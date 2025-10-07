Haberler

İdris Şahin: Gazze'nin Yalnız Olmadığını Vurguladı

İdris Şahin: Gazze'nin Yalnız Olmadığını Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, orada direnenlerin insanlığın onurunu temsil ettiğini ifade etti. Uluslararası toplumun sessizliğine de eleştirilerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Gazze'nin yalnız olmadığını belirterek, " Gazze'de direnen her anne, her çocuk, her doktor insanlığın onurunu temsil etmektedir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 2 yıl önce Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na başlattığı saldırının artık sistematik bir sivil katliama dönüştüğünü söyledi.

Gazze'de 67 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 165 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Şahin, nüfusun yüzde 80'inin yerinden edildiğini dile getirdi.

İdris Şahin, Gazze'nin yüzde 88'inin enkaz haline geldiğine işaret ederek, hastane, okul, üniversite ve kamu tesislerinin yok edildiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun Gazze konusunda sessiz kaldığını kaydeden Şahin, "Vicdanını konuşturanlar yeterince güçlü olamıyorken İsrail'in Gazze'deki eylemleri tartışmasız bir şekilde soykırım boyutuna ulaştı. Ne acıdır ki Batı'nın insan hakları nutukları Gazze'de enkaza dönüşüyor. Bu tablo kader değil, siyasetin körlüğüdür. Bu sessizliğin, çıkarın ve ikiyüzlülüğün bir sonucudur." diye konuştu.

Gazze ve insanlığın onuru için tek ses olma çağrısında bulunan Şahin, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'nun sadece gıda ve ilaç değil, insanlığın onurunu da taşıdığını vurguladı.

Şahin, İsrail'in filoya saldırısını kınayarak, "Gazze bugün yalnız değildir. Gazze'de direnen her anne, her çocuk, her doktor insanlığın onurunu temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

Özel'den iddialı asgari ücret çıkışı: Hükümet bu rakamı verecek
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.