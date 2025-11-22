Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verdi.

Bu kararın ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi. Yavaş, "Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'konser soruşturması' kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında 'soruşturma izni' kararı vermiştir." ifadelerini kullandı.

AÇIK BİR ÇİFTE STANDART

Yavaş, kararın çifte standart olduğunu ifade ederek, "Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir." dedi.

"EN KISA SÜREDE DANIŞTAY'A İTİRAZ EDECEĞİZ"

Yargıya olan inancını vurgulayan Yavaş, "Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır." ifadelerini kullandı. Yavaş, ayrıca en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceklerini belirterek, daha detaylı açıklamayı pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.