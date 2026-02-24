Haberler

İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında

İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve başlaması ve 3 yeni bakan yardımcısının atanmasının ardından gözler Emniyet'in tepe yönetimindeki olası değişiklere çevrildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Emniyet'in üst yönetimine kurum dışından yapılan atamaların teşkilatın kendi iç dinamikleriyle uyuşmadığı, bu nedenle yeni dönemde kurum içinden birisinin tercih edileceği konuşuluyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun ismi ön plana çıkıyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tepe kadroda olası değişiklikler bekleniyor.
  • Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun ismi, Emniyet'teki olası atamalarda ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle İçişleri Bakanı geçtiğimiz hafta değişti. Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın yerine bakanlık koltuğuna oturdu. Çiftçi'nin ardından İçişleri'ne 3 yeni bakan yardımcısı da atandı.

GÖZLER EMNİYET'TEKİ OLASI ATAMALARDA

Bakanlıktaki değişimin ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Teşkilatın tepe kadrosunda gerçekleşecek olası değişiklikler merak konusu oldu.

"FETÖ, EMNİYETTEKİ HUZURSUZLUK ORTAMINI MANİPÜLE EDİYOR"

FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin, Emniyet içindeki huzursuzluk ortamını manipüle ettiği, bunun da ciddi rahatsızlık uyandırdığı iddia ediliyor. Özellikle sosyal medyada bazı kişilerin yaptığı yayınların Emniyet'te tartışmalara neden olduğu konuşuluyor.

KURUM İÇİNDEN ATAMA BEKLENTİSİ

Emniyet'in üst yönetimine kurum dışından yapılan atamaların, teşkilatın işleyişine uymadığı, kurum içindeki yenilenmeyi zorlaştırdığı görüşü hakimken, kulislere yansıyan bilgilere göre yeni dönemde kurum içinden bir ismin tercih edileceği konuşulmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatındaEmniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu

MAHMUT ÇORUMLU'NUN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun ismi ön plana çıkıyor. Çorumlu'nun KOM Başkanlığı döneminde FETÖ ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarıyla bilindiği, deneyimi sayesinde Emniyet'te olumlu yenilenmeye katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi

Ünlü oyuncu, yasak aşk skandalının merkezinde
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım

''Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım''
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe berabere kaldı, dakikalar sonra paylaşım geldi
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor