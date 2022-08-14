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Batman haberi... İçişleri Bakanlığından Gercüş Kaymakamı açıklaması

Batman haberi... İçişleri Bakanlığından Gercüş Kaymakamı açıklaması

Edinilen Batman gelişmesine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma halinin devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma halinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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