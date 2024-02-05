İçişleri Bakanlığı, Kaymakam Mesut Coşkun'un ölümüyle ilgili adli tahkikat başlattı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Coşkun'un ölüm haberi sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.

ŞOFÖRÜ KONUTUNA GİTTİ ANCAK ULAŞAMADI

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun'a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun'u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

"ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Mesut Coşkun'un lojmanda ölü bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

MESUT COŞKUN KİMDİR?

1993 yılında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde doğan Mesut Coşkun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Coşkun, sırasıyla Kastamonu İhsangazi ve Artvin Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yaptı. 23 Ağustos 2023 tarihli 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı olarak atanan Mesut Coşkun, 7 Eylül 2023 tarihinde görevine başlamıştı.