İçişleri Bakanı Yerlikaya görevde olduğu 10 ayın bilançosunu çıkardı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak 2023 ile 1 Kasım 2023 arasında PKK/KCK'ya yönelik, 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden, hain Bölücü Terör Örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar ile güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör, hamdolsun bitme noktasına geldi.

1 Kasım itibarıyla, FETÖ'ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, 1343'ü tutuklandı, 1400'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

PKK/KCK'ya yönelik, 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı. Kırsalda yapılan operasyonların 43'ü büyük, 417'si orta, 16.242'si küçük çaplı operasyonlardı.

Yapılan bu operasyonlarda 84'ü ölü, 525'i sağ, 5'i yaralı ve 107'si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kapsamında, 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1178'i tutuklandı,

1297'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

104 bombalı eylem önlendi

Son 10 ayda 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.

DEAŞ'e yönelik 1149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda

227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524'ü tutuklandı, 507'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol Terör Örgütlerine yönelik, 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda

8 terörist etkisiz hale getirildi.535 şüpheli gözaltına alınırken 73'ü tutuklandı, 152'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütü çökertildi, 1800 kişi tutuklandı.

Hasarlı binaların yüzde 65'i kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor.

Deprem bölgesinde acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazının tamamı 68 günde kaldırıldı. 200 bin 250 ağır hasarlı binanın yüzde 65'i yıkılıp enkazı kaldırıldı.