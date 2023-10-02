İçişleri Bakanı Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen terör saldırısında yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

"KAHRAMANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Yerlikaya, yaralı polislerin durumuyla, "Yaralı polisimizin ailesiyle görüştük. Annesi, babası, eşi, kayınvalidesi ailenin hepsi orada. Onlar çok mutlular, dünkü gibi değiller. Sevinçlerini paylaştık. Erkan kardeşimizin yanına geçtik. Bütün akrabaları orada. Herkes moral veriyor. Bugün küçük bir operasyon geçirdi. Onun da morali çok iyi. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İçişleri ailemizin her biri ülkemizdeki vatandaşlar onlarla gurur duyuyor. Onlarla beraber o gün o hain, alçak teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu noktada bu girişimi akamete uğratan bütün arkadaşları yürekten tebrik ediyoruz. Onların bu başarılı girişimiyle her zaman iftihar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ"

Yerlikaya konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Başhekimimiz, hekimlerimiz, hocalarımız, sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Çok ilgileniyorlar. Bugün sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz ve milletvekillerimizle birlikte Kayseri Develi'deydik. Şehit Mikail kardeşimin cenazesindeydik. Derecesi âli olsun diyoruz. Eşi, ailesi, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandık. Rabbim annesini, babasını, eşini, yetim yavrusunu cennetle cem eylesin diyoruz. Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpışları. Her noktada, yurt içinde, yurt dışında Dışişleri, İçişleri, MİT, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla onlara dünyayı dar ediyoruz, dar etmeye devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Ankaramıza tekrar geçmiş olsun diyorum."

"NETLEŞEN HER BİLGİYİ PAYLAŞACAĞIZ"

"Süreç içerisinde bugün DNA testi sonunda netleşen hain teröristin kimliğini paylaştık. Netleşen her bilgiyi anında sizlerle paylaşacağız, bundan emin olun." diyen Bakan Yerlikaya, "Netleşen her bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Basınımızın bu noktadaki duyarlılığından memnunuz, hepinize teşekkür ediyoruz. İçişleri ailemize bizzat gelen, telefon açan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan, kahramanlarımızı tebrik eden arkadaşlarımıza, devlet ricaline, aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin duaları bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle güvenlik güçlerimiz sıkıntı çekmeyecekler. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.