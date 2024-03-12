İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadelede kararlılığımız arttı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle ilgili kararlılığımız, duruşumuz, mücadelemiz öyle bir noktaya geldi ki Hakkari'nin tüm ilçelerinde iftarı açtık, sahura kadar kahvelerde, çay ocaklarında, parklarda, caddelerde huzurla gezebiliyoruz." dedi.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'in Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçen Yerlikaya, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Partililerle sohbet eden Yerlikaya, yaptığı konuşmada, ramazanın birinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde şehit aileleriyle iftar yaptıklarını söyledi.

İkinci günde de terörle mücadelede destan yazan güvenlik güçlerinin sofrasında bulunmak, onların iftar neşesine ortak olmak istediklerini belirten Yerlikaya, "Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hükümetleri döneminde 150 daimi üs bölgesi yapıldı, ülke sınırları içinde. Bunlardan birinin yeri yeniydi. Biz de ilk defa oraya gidiyorduk. Koç Tepe Üs Bölgesi, 2 bin 945 rakımlı olan bir yer. Buraya gittik. Devletimizin, hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlılığını, kahraman jandarmamızın azmini, inancını ve milletin onların üzerindeki dualarının nasıl tecelli ettiğini iftiharla, onurla gördük." diye konuştu.

"Doğu ve Güneydoğu'da terörün esamesinin okunmadığını görüyoruz"

Yerlikaya, üs bölgelerinin en son teknolojiyle donatıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Terörle ilgili kararlılığımız, duruşumuz, mücadelemiz öyle bir noktaya geldi ki Hakkari'nin tüm ilçelerinde iftarı açtık, sahura kadar kahvelerde, çay ocaklarında, parklarda, caddelerde huzurla gezebiliyoruz. Terörle mücadelede geldiğimiz noktada kapalı olan bir yaylamız, meramız Allah'a hamdolsun yok. Hatırlamak istemediğiniz günleri de sizlerin desteği, hükümetimizin kararlılığıyla görmeyeceğiz. Havadayız, masadayız. Sınırda duvarlarla ilgili, onların güvenliğiyle ilgili Hudut Kartallarının ne yaptığını hep beraber görüyoruz. Artık Doğu ve Güneydoğu'da terörün esamesinin okunmadığını görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız' diyor. Kaynağı neresi ile oraya gidiyoruz. Orada pençemizi vuruyoruz."

Yöre halkının sabır ve anlayışına her zaman minnettar olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Devletini, aziz milletini seven bir dünya liderimiz var. Onun cesareti, tüm kolluk güçlerimizin cesaretini artırıyor. Bu bölgede fikrinden, zikrinden, dünya ve siyasi düşüncesinden dolayı bir ayrım yok." ifadelerini kullandı.

"Belediyelerin sayamayacağımız kadar vazifeleri var"

"Göreve başladığımız günden bu yana başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin her birine nefes aldırmıyoruz, göz açtırmıyoruz." diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Siz bu kardeşinizin, sabah yaptığı paylaşımları izliyor musunuz? Bu organize suç örgütü denilen sözüm ona milletimize şekil yapan, suç işlemekte kibirlenen, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Şehirde de eşkıya istemiyorum' diye bize talimat verdiği sözde bu adamları ne hale getirdiğimizi, alıp teker teker adalete teslim ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? Savcılığımız, valiliğimizin koordinasyonunda polisimiz ve jandarmamız, bu işi başaranların her birine diyorum ki Bakanınız olarak ben sizden razıyım, bilin ki aziz milletimizin desteği ve duaları sizlerin üzerinde."

Yerlikaya, huzurun yerelden başladığına dair bir ifadenin olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bizim, Hakkari'nin, Yüksekova'nın, bütün ilçelerimizin ortak ihtiyaçlarımızı emanet ettiğimiz bir yer var. Belediyelerin sayamayacağımız kadar vazifeleri var. Öyle birine emanet etmemiz lazım ki adamın duruşu engin olacak. Sizin içinizde rahatlıkla gezebilen birisi ama devletiyle, milletiyle, geçmişimizle, bugünümüzle, geleceğimizle sorunu olmayacak. Herkesi kendisinden daha iyi görecek. Bunları yapan bir kardeşimiz var. Buradaki kanaat önderleri, sizler, anketler, bizim genel merkezimiz, ittifaktaki genel merkezlerin değerlendirmelerinde bir isim ortaya çıktı. O isim İsmet başkanımız. 31 Mart akşamı Hakkari'mizi gerçek belediyecilikle tanıştırmak, içinizden birini güçlü bir oy oranıyla şehri emin yapmaya var mıyız?"

Bakan Yerlikaya ile beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret etti.