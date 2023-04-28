BAYRAMPAŞA'DA vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırlıyorlar. ve bu kaosu bugün değil uzun zamandan beri hazırlıyorlar. Dün gece bir toplantıda da öyle söyledim. 14 Mayıs'ı evet siyasi bir darbe yapmak istiyorlar. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Amerika'nın Başkanı Biden, hem de yıllar önce söyledi. " dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Süleyman Soylu, " Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırlıyorlar. Türkiye'ye büyük bir kaos hazırlıyorlar. ve bu kaosu bugün değil uzun zamandan beri hazırlıyorlar. Dün gece bir toplantıda da öyle söyledim. 14 Mayıs'ı, evet siyasi bir darbe yapmak istiyorlar. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen Amerika'nın Başkanı Biden, hem de yıllar önce söyledi. Dedi ki Türkiye'yi Gezi olaylarıyla yenemedik. Türkiye'yi 17-25 Aralık darbesiyle yenemedik. Türkiye'yi 6-8 Ekim olaylarıyla yenemedik. Türkiye'yi 15 Temmuz darbesiyle yenemedik. Türkiye'yi ekonomik saldırılarla yenemedik. Onlara yapacağımız, diyor ki Tayyip Erdoğan'a bize tabii olmamasının hesabını soracağız. Seçimde soracağız. Herkesi bir araya getireceğiz ve onu yıkacağız diyor" dedi.

"HEPSİ BUNLARIN AMERİKA'NIN ÇOCUKLARI"