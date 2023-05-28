Oy kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyarı: Kolluk güçleri hariç silah taşımak yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu için oyunu kullandı. Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tüm Türkiye'de başladığını belirten Bakan Soylu, "Bugün kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Olaylar da geçtiğimiz seçimlere göre daha az olmuştur. Daha önceki seçimlerde seçim öncesi olay sayısı, 351 ve 321'di. Bu 14 günlük süreçte toplam 50 seçim olayı oldu." dedi.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 08.50 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta kullandı. Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANA KADAR GÜVENLİK PROBLEMİ YOK"

Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tüm Türkiye'de başladığını belirten Bakan Soylu, "Bugün, güzel bir sabah. Ülkemiz yaklaşık 60 güne yakın demokratik bir olgunlukla, demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte hem milletvekili seçimlerini hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de seçimlerin nasıl demokratik bir şenliğe dönüştürülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yarından itibaren inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği ve huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercih, başımızın üzerinedir. Bugün sabah itibariyle tüm Türkiye'de 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştır. Şu ana kadar da herhangi bir güvenlik problemi olmamıştır. 601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandıkların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm koordinasyon, Yüksek Seçim Kurulu'yla birlikte yapılmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"AFET BÖLGESİNDE OY KULLANMA İŞLEMİ BİN 158 SANDIKTA BAŞLAMIŞTIR"

Deprem felaketinden etkilenen bölgelerde oy kullanma işlemi için konteynerler oluşturulduğunu belirten Bakan Soylu, "Şu anda Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 yurt içi seçmen oy kullanacak. 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecek. Afet bölgesinde de oy kullanma işlemi için sandıklar kurulmuş ve oy kullanma işlemi toplam bin 158 sandıkta başlamıştır. Afet bölgesinde, ihtiyaç duyulan her yerde konteyner alanı oluşturulmuş ve milletimiz huzur ve güven içerisinde oy kullanma işlemine devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"60 GÜNE YAKIN BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ ŞENLİĞİ YAŞANMAKTADIR"

Türkiye'de seçim öncesi olayların geçmişteki seçimlere göre daha az yaşandığının altını çizen Bakan Soylu, "Oy kullanma işlemi, hızlı başladı. Bir önceki seçimde hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçimi olduğu için biraz uzun sürmekteydi. Seçim olaylarıyla ilgili herhangi bir durum söz konusuysa vatandaşlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Aynı zamanda bugün kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa bugün de nüfus idarelerimiz açıktır. 60 güne yakın bir süredir Türkiye'de demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Olaylar da geçtiğimiz seçimlere göre daha az olmuştur. Daha önceki seçimlerde seçim öncesi olay sayısı, 351 ve 321'di. Bu 14 günlük süreçte toplam 50 seçim olayı oldu. Bu vesileyle milletimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bugün de demokratik bir olgunlukla bu seçimi tamamlayacak ve Türkiye, yepyeni bir sürece, güzel bir başlangıca adım atacaktır. Milletimiz ve gelecek nesillerimiz için hayırlı uğurlu olur inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.