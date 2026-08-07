İçişleri Bakanı Çiftçi Sinop'ta Açılış ve Temaslarda Bulunacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'ta tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katılmak üzere kente geldi. Sinop Havalimanı'nda il protokolü tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, kentteki programlarına başladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak ve Sinop'ta tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katılmak üzere Sinop'a geldi. Bakan Çiftçi'yi Sinop Havalimanı'nda Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve kent protokolü karşıladı.

Bakan Çiftçi'nin Sinop programı kapsamında, tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine katılması ve çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı