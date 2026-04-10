İçişleri Bakanı Çiftçi'den Polis Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan'a ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette, milletin huzuru ve devletin güvenliği için görev yapan polislere şükranlarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Aslan'ı ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve millet iradesini canı pahasına savunan Sayın Turgut Aslan'ın şahsında, milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve demokrasimizin muhafazası uğruna fedakarca görev yapan kahraman polislerimize bir kez daha şükranlarımızı ifade ettik. Türk Polis Teşkilatımızın 181 yıllık onurlu birikimini, görev aşkını ve milletimize adanmışlığını saygıyla selamlıyor, emniyet mensuplarımızın her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı

Polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Sibel Can'ın küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf

Küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı