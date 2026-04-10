İçişleri Bakanı Çiftçi'den Polis Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan'a ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Aslan'ı ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve millet iradesini canı pahasına savunan Sayın Turgut Aslan'ın şahsında, milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve demokrasimizin muhafazası uğruna fedakarca görev yapan kahraman polislerimize bir kez daha şükranlarımızı ifade ettik. Türk Polis Teşkilatımızın 181 yıllık onurlu birikimini, görev aşkını ve milletimize adanmışlığını saygıyla selamlıyor, emniyet mensuplarımızın her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz."