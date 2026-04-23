İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara Basın Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Bakan Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Ankara Basın Buluşması'nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Çiftçi, kasten öldürme gibi insan hayatını hedef alan suçlarda temel önceliklerinin her olayın aydınlatılması ve faillerin adalete teslim edilmesi olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde 2003'ten bugüne meydana gelen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2'sinin aydınlatıldığını bildiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Özellikle faili meçhul dosyalarda son yıllarda çok ciddi bir düşüş sağladık. 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026'nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmuyor. Bu sonuç, kriminal kapasitenin güçlenmesinin, olay yeri inceleme kabiliyetinin gelişmesinin ve emniyet-jandarma koordinasyonunun kuvvetlenmesinin somut sonucudur. Faili firar dosyalarında da mücadelemiz kesintisiz sürüyor. 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 kişi için kırmızı bülten görüşü soruldu. Yurt içine ya da yurt dışına kaçmış faillerin yakalanması için ulusal ve uluslararası bütün mekanizmaları devreye alıyoruz. Hiçbir dosya sahipsiz değildir, her olay sonuna kadar takip edilir. Kasten öldürmede hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmıyoruz, her failin peşine düşüyor, adalete teslim ediyoruz."

Bakan Çiftçi, "sokak çeteleri" yerine "yeni nesil suç örgütü" dediklerini ifade ederek, bu "yeni nesil suç örgütleri"nin hem asayişi bozan hem de mahalle huzurunu hedef alan, gençleri suça sürükleyen ve şehir güvenliğini tehdit eden yapılar olduğunu söyledi.

Bu yılı "yeni nesil suç örgütleriyle mücadele yılı" ilan ettiklerini vurgulayan Çiftçi, "Çünkü bugün ortaya çıkan yapılar, geçmişin klasik mafya yapılarından farklı özellikler taşıyor. Kendilerine çizgi film karakterlerinden ya da takma isimlerden esinlenerek adlar veriyorlar.

Gösterişi, sosyal medya görünürlüğünü ve korku yaymayı bir yöntem olarak kullanıyorlar. Yaş ortalamaları düşüyor, hızlı para kazanma hevesi öne çıkıyor. Dijital platformları hem propaganda hem de suç gelirleri bakımından daha yoğun kullanıyorlar. Sabit merkezleri zayıf, örgütsel bağları daha gevşek, hareket tarzları daha öngörülemez. Bu nedenle bunlarla mücadele de klasik yöntemlerle sınırlı kalamaz." ifadelerini kullandı.

"Sokaklarımızı bu yapılara teslim edemeyiz"

Çiftçi, geçen yıl 652 organize suç örgütüne yönelik 1730 operasyon gerçekleştirdikleri, bu operasyonlarda 14 bin 75 kişinin gözaltına alındığı, 7 bin 659 kişinin tutuklandığı, 3 bin 463 kişi hakkında da adli kontrol işlemi yapıldığı bilgilerini verdi.

Yılbaşından 16 Nisan'a kadar 274 organize suç örgütüne yönelik 676 operasyon düzenlendiğini ifade eden Çiftçi, "Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 222 çeteye yönelik 556 operasyondu.Yani hem operasyon sayımızı hem de darbe indirdiğimiz yapı sayısını artırdık. Aynı dönemde 4 bin 963 şahıs gözaltına alındı, 2 bin 219 şahıs tutuklandı, 1129 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon yapılan suç çetelerinin 191'i KOM, 41'i narkotik ve 42'si siber bağlantılı organize suç örgütlerinden oluşuyor. Sokaklarımızı mahallelerimizi ve gençlerimizi bu yapılara teslim edemeyiz." dedi.

Ruhsatsız silahla mücadele

Çiftçi, "Ruhsatsız silah meselesi doğrudan kamu düzenini, vatandaşımızın güvenliğini ve toplumsal huzuru etkileyen bir başlıktır. Bu nedenle mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2024'te 111 bin 131 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 123 bin 739 kişi hakkında işlem yapıldığını, geçen yıl 110 bin 470 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 119 bin 469 kişi hakkında işlem uygulandığını söyledi.

Yılbaşından 16 Nisan'a kadar 32 bin 523 ruhsatsız silaha el konulduğunu bildiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"33 bin 120 şahsa işlem yapıldı. Silah türlerine baktığımızda 14 bin 226 tabanca, 6 bin 170 kurusıkı tabanca, 11 bin 554 av tüfeği ve 573 uzun namlulu silah ele geçirildi. Her silah bizim için doğrudan bir güvenlik meselesidir. Sokakta korku oluşturan, suçta kullanılma riski taşıyan hiçbir silaha müsamaha göstermiyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız ruhsatsız silahı kaynağında tespit etmek, ele geçirmek ve sorumluları adli mercilere teslim etmek için aralıksız çalışıyor. Ruhsatsız silaha karşı tavrımız açıktır, nerede olursa olsun bulur, ele geçirir, adaletin önüne çıkarırız."

Belediyelere yönelik soruşturmalar

Çiftçi, İçişleri Bakanlığının belediyelere yönelik işlemlerinin siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikayet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünü belirterek, "31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldü. Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi. Burada mükerrer dosyalar da var, yani aynı belediye hakkında birden fazla soruşturma söz konusu olabiliyor. Dağılıma baktığımızda 677'si AK Partili belediyelerle ilgili. 371'i CHP'li, 128'i MHP'li, 18'i DEM Partili, 9'u İYİ Partili, 332'si de diğer partilere mensup belediyelerle ilgili." açıklamalarında bulundu.

Bu veriye göre en fazla soruşturma izni verilen belediyelerin, AK Partili belediyeler olduğuna işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık toplamın yüzde 44'üne tekabül ediyor. Bu tablo bile tek başına 'sadece muhalefet belediyeleri hedef alınıyor' iddiasının gerçekle örtüşmediğini gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde ise Sayın Mansur Yavaş'ın görev dönemini kapsayan yaklaşık 7 yılda 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi. 23 ön inceleme raporu düzenlendi. 32 iddia konusu değerlendirildi. Müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildi. Bunların 2'si Danıştay tarafından kaldırıldı, 2'si halen Danıştay incelemesinde, 3 dosyada ise karar sonrası işlemler sürüyor. 25 iddiada ise Sayın Yavaş'ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi. 2 tazmin raporu da belediyeye iletildi. Halen 11 araştırma ve ön inceleme süreci devam ediyor. Dolayısıyla burada yapılan işlem siyasi değil. İddia, inceleme, müfettiş raporu ve hukuk süreci temelinde yürüyen idari bir mekanizmadır. Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki İçişleri Bakanlığımızca verilen soruşturma izinleri nihai hüküm niteliği taşımaz. Bu kararlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde alınan idari kararlardır ve yargı denetimine tabidir. Nitekim bu süreçlerde Danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan merci, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz, hukuktur, aidiyet değil, iddia ve delildir."

