Bakan Çiftçi: Mazlumların gözü Türkiye'de

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Biz sadece kendimiz için yaşayamayız. Sadece kendi geleceğimizi düşünemeyiz. Bugün bütün mazlumların, mağdurların gözü Türkiye'dedir, Türkiye Cumhuriyeti'ndedir ve Sayın Cumhurbaşkanımızdadır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çiftçi, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunun her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, "Zaman zaman yurt dışına da gidiyorum. Her gittiğim yerde şunu görüyorum. Artık hakikaten Türkiye beklenen, özlenen ve başka ülkelerin gözlerini diktiği bir ülke haline gelmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Bakan Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü hatırlatarak, Şara'nın, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye'ye bekliyoruz." dediğini aktardı.

Çiftçi, Türkiye'nin bölgede yeniden umut kaynağı haline geldiğini belirterek, "Bir dönem medeniyet iddialarımızdan vazgeçtik. Dış dünyaya, özellikle Müslüman dünyaya ve Türk dünyasına sırtımızı döndük ama onlar bizden hiçbir zaman ümitlerini kesmediler. Ben her gittiğim yerde bunu çok daha canlı bir şekilde görüyorum." ifadelerini kullandı.

"İbrahim Patel, Ebu Bekir Efendi'nin dördüncü kuşaktan torunu"

Türkiye'nin tarih boyunca gönül coğrafyasında önemli izler bıraktığına işaret eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Erzurum'da görev yaptığım dönemde Güney Afrika'da 14 yıl bakanlık yapmış İbrahim Patel Erzurum'a geldi ve 'Atalarımın izini sürmeye geldim.' dedi. Araştırdığımızda gördük ki Osmanlı döneminde Erzurumlu Ebu Bekir Efendi, Güney Afrika'daki Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek üzere bölgeye gönderilmiş, orada yıllarca hizmet etmiş ve kendi dillerinde ilmihal kitabı yazmış. İbrahim Patel de Ebu Bekir Efendi'nin dördüncü kuşaktan torunu."

Ebu Bekir Efendi'nin bıraktığı mirasın Türkiye'nin gönül coğrafyasında etkisini gösterdiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "1911'de Trablusgarp Savaşı sırasında Güney Afrikalı Müslümanlar Osmanlı'nın yanında yer aldı. Kurtuluş Savaşı döneminde de Milli Mücadele'ye destek verdiler. Demek ki samimiyetle atılan bir adım, nesiller boyunca unutulmuyor. Bir insanın bulunduğu yerde meydana getirdiği dönüşüm işte budur." ifadelerini kullandı.

"Biz sadece kendimiz için yaşayamayız"

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içinde değil, gönül coğrafyasında da büyük sorumluluk taşıdığını belirterek, "Biz sadece kendimiz için yaşayamayız. Sadece kendi geleceğimizi düşünemeyiz. Bugün bütün mazlumların, mağdurların gözü Türkiye'dedir, Türkiye Cumhuriyeti'ndedir ve Sayın Cumhurbaşkanımızdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Teşkilat çalışmalarının, Türkiye'nin uluslararası gücü bakımından önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada yapacağımız çalışmaların her birinin büyük kıymeti var. Gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza ve bütün teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü onların çalışması neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız içeride ne kadar güçlü olursa, dışarıda da o kadar güçlü olacaktır."

Bakan Çiftçi, konuşmasının sonunda İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Konya İl Başkanlığı, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.