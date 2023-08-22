Bakan Yerlikaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi bize yan bakana düz bakmıyoruz. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"Bugün, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahip, ezelden beri hür yaşayan, hiçbir çılgının zincir vuramadığı, dağları yırtan, enginlere sığmayan yüce bir milletin kıvanç günüdür." diyen Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden 7 yılda, 27 bin 302 öğrencinin mezun olduğu bilgisini verdi.

Törenle 3 bin 810 subay ve astsubayın mezun olarak vatan nöbetine katılacağını aktaran Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören dost ve müttefik ülkelerden 19 öğrencinin de bugün mezun olduğunu söyledi.

Tebrik ettiği mezunlara başarılar dileyen Yerlikaya şöyle konuştu:

"Aziz milletimizin sonsuz güven duyduğu ve onların hayır dualarına mazhar olan, kahraman jandarmamız; sizler, bölücü hainlere karşı devletimizin keskin kılıcı, korkusuz yüreklerisiniz. Şehirlerimizde, kanun ve asayişten sorumlu nizam ordusu, afet bölgelerinde, darda kalmış vatandaşlarımıza uzanan merhamet elisiniz. Kireçtepe'den Gabar'a, Bestler Deresi'nden Toroslara, Cudi'de, Tendürek'te, Allahuekber Dağlarında, semaya uzanan tepelerde, aşılmaz denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hep sizlerin ayak izleri, hep şualı ay yıldızın gölgesi var. Bu öyle bir gölge ki dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor."

Yerlikaya, "son terörist etkisiz hale getirilinceye dek, durmayacaklarını" belirterek "Mücadelemiz doğan güneş gibi azimli, yağan yağmur gibi kararlı, içimizi yakan ateş gibi keskin olacak. O hainlerin nefeslerini keseceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi bize yan bakana düz bakmıyoruz. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin en etkileyici, en güzel satırlarını, yerli ve milli teknoloji hamlesiyle birlikte yazdıklarını dile getirerek "Kahraman Jandarmamız, 184 yıldır gösterdiğiniz fedakarlıklar tarihimizin altın sayfalarında yerini almıştır. Değerlerin en üstünde tuttuğun vatan sevginle, tevazun, fedakarlığın ve eşsiz kahramanlığınla sen çok yaşa." şeklinde konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mezunlarına, "Sizler Barbaros Hayrettinlerin, Çaka Beylerin, Piri Reislerin torunlarısınız." diye seslenen Yerlikaya, "Denizci atalarımızın manevi miraslarından aldığımız güçle, Mavi Vatan'ımızda, rotamıza tam yol devam ediyoruz." dedi.

Yerlikaya, Mavi Vatan'ın her damlasında Sahil Güvenliğin ve Türk denizciliğinin silinmez imzası olduğunu vurgulayarak "Sizler, kahraman üniformanız gibi apaksınız. Mazlumlara kucak açan o koca yüreğinle, şefkatinle, sert rüzgarlara karşı başı dik duruşunla, verdiğin o sonsuz güven ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa." ifadesini kullandı.

Mezuniyet sevincini yaşayan subay ve astsubaylardan "asker olma hayaliyle büyüyen yavruları, çeyizlerine ay yıldızlı bayrağı koyan genç kızları, vatan için canını ortaya koyan, şehit ve gazileri unutmamalarını" isteyen Yerlikaya, "Ne denli kutsal bir görev yaptığınızı asla aklınızdan çıkarmayın. Milletimiz sizi, göğsünüzde taşıdığınız ay yıldız gibi seviyor, kendi evladı gibi bağrına basıyor." şeklinde konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin milletin emrinde ve onların huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bu sorumluluğu daima yüreğinizde taşıyacak, masum ve mazlumdan yana merhametinizi kuşanacak, vicdansızın, zalimin ve hainin karşısında dimdik duracaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için ifa edeceğiniz görevlerinizde, Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Mezuniyet sevinci yaşayan subay ve astsubayların ailelerine ve akademideki eğitmenlere de teşekkürlerini ileten Yerlikaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde, büyük bir inançla diyordu ki 'Sizin gibi komutanları, subayları, er ve erbaşları olan bir milletin yabancı eller altında köle olması mümkün değildir'. Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet de böyle olacak." diye konuştu.

Diğer konuşmalar

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de konuşmasında mezun subay ve astsubayları tebrik etti.

Çetin, terör ve işbirlikçilerine karşı mücadelenin Jandarma teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer komutanlıklarla işbirliği içerisinde, inatçı ve kararlı tutumla, "ara, bul, yok et" prensibiyle ve terörü kaynağında kurutma stratejisi ile son terörist etkisiz hale getirilene kadar ülkenin her karış toprağında kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Mezunlara dünyanın hızla gelişip dönüştüğünü anımsatan Çetin, "Yüreğinizdeki halka hizmet Hakk'a hizmet inancını ve bilincini asla kaybetmeyin. Bizler yalnızca emniyet ve asayişi sağlayan bir kolluk kuvveti değil, deprem ve sel felaketinden orman yangınına kadar görev yaptığımız her yerde yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi olarak vatandaşlarımızı destekleyen, öğreten, yol gösteren bir kolluk kuvveti olarak da halkımızın her zaman 7/24 yanında, yakınında ve yardımında emrine amade olacağız." ifadesini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de mezunlara görevlerinde başarılar diledi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu da zorlu bir eğitim ve öğretim sürecini başarıyla bitiren subay ve astsubayların, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde, Türkiye'nin hedeflerini gerçeğe dönüştürme idrak ve anlayışı içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Köroğlu, akademideki eğitmenlere ve mezuniyet heyecanı yaşayan subay ve astsubayların ailelerine de teşekkür etti.