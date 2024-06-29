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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te tarihi Şeker Hanı'nın açılışına katıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Şeker Hanı'nın açılış törenine katıldı. Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı. Açılışta konuşan Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çalışmalarına devam ettiğini vurguladı ve Şeker Hanı'nın önemine değindi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Şeker Hanı'nın açılışına katıldı.

Bakan Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Gaziantep Kalesi civarında bulunan Şeker Hanı'nın açılışına katılan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hanın önemli bir tarihi olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Geçmişten gelen bu değerlerimizi; özel mülk, kamu mülkü, her birini korumak, sahiplenmek, en güzel şekilde restore etmek ve şehrimize gelen misafirlerimize en güzel şekilde arz ederek kültürel birikimlerimizi temsil etmesinin heyecanını sizlere müjdelemek istiyoruz. Gaziantep'ten sesleniyoruz, Şeker Hanı bu civardaki Almacı pazarımızın etrafındaki bütün han kardeşlerinin yanına restore edildi ve yeniden hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ve burayı bağışlayan aileye huzurlarınızda tebrik ediyorum."

Açılışa, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ve hanı bağışlayan Güleç ailesinin fertleri katıldı.

Bakan Yerlikaya daha sonra esnafla yemek yedi.

Kaynak: AA / Politika

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