İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da 201 bininci konutun teslim töreninde Türkiye'nin dayanışmasını vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da, deprem bölgesindeki 201 bininci konutun anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir dayanışma ruhuyla depremin yaralarını sardığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan iyileştirme sürecinin başarıyla devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da düzenlenen toplu açılış töreninde, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut inşa sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, depremzedelere teslim edilen konutların, Türkiye'nin büyük bir dayanışma ve azimle felaketi aşmasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, konuşmasında Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, "Bazı acılar zamanla taze kalır, tıpkı 6 Şubat depremleri gibi. Ama acımızı yaşarken, geride kalanların emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir iyileştirme operasyonu başlattığını ve depremin yaralarını sararken, halkın güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Yerlikaya, Malatya'daki depremzedelere toplamda 26 bin 305 konutun teslim edileceğini açıkladı. Şu ana kadar Malatya il ve ilçe merkezlerinde 16 bin 48 konut, kırsal bölgelerde ise 3 bin 703 köy evi inşa edildiğini ifade den Bakan Yerlijaya, bugün de 6 bin 554 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yerlikaya, "Bu büyük başarıda, el birliğiyle, halkımızın gösterdiği dayanışma ve azim çok büyük bir rol oynadı" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız"

Konuşmasında, Türkiye'nin bu kadar kısa sürede geniş bir coğrafyada bu projeyi hayata geçirmesinin gurur verici olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu kadar büyük bir projeyi başka bir milletin gerçekleştirmesi mümkün olabilir miydi?" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini ve Türk milletinin birlikteliğini övdü.

Bakan Yerlikaya, depremzedelere teslim edilen konutların hayırlı olmasını temenni ederken, bu sürecin başından itibaren emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti. - MALATYA