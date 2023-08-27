İçişleri Bakan Yardımcısı Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Yeşilyurtlular Derneği tarafından düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin asrın felaketi olduğunu ve 11 ilin büyük yıkım yaşadığını belirterek, "Ancak Allah'a hamdolsun deprem sonrasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgede bakanlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız, milletimiz, müthiş bir kenetlenme, yardımlaşma gösterdik. Tablo çok ağırdı. 6 Şubat'tan bugüne geldiğimizde birçok şeyin çözüldüğünü de görüyoruz. Her şey halloldu mu, elbette hallolmadı. Ama emin olun bunların hepsini biz el birliğiyle, Allah'ın izniyle çözeriz. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, karşılıklı birbirimizi dinlemeyi terk etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve güç, kuvvet dileyerek, şunları kaydetti:

"İşimiz zor ama Allah'ın izniyle, hep birlikte, ortak akılla Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız beni Malatya'ya atadığı için de memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İnşallah, 31 yıllık bir mülki amir olarak buraya dua almaya geldim, ne kadar çok zor durumda ve müşkül durumda bulunan insanın duasını alırsam, Ersin Yazıcı olarak bunu kar sayacağım. Bu niyetle Malatya'ya geldim, bu samimiyetle ve gayretle bu şehre, hizmet etmeye gayret edeceğim. Bu şehri ayağa kaldırırken acele edeceğiz, acelemiz var ancak acele ederken de planlı, güzel, herkesin örnek gösterdiği bir şehir de oluşturmamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde inşallah enkaz kaldırma işlemlerini gerçekleştirmeyi başaracağız. Şehrimizi yeniden inşa edeceğiz."

Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık, AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurtlular Derneği Şube Başkanı Zeki Çelik, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Karaloğlu başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Vali Ersin Yazıcı ile Memiş'in de hazır bulunduğu Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Karaloğlu ve beraberindeki heyet toplantının ardından Samanköy Konteyner Kent'te depremzede vatandaşları ziyaret etti, Yeşilyurt ilçesi İkizce mevkisinde TOKİ tarafından yapımı süren kalıcı konutlarda inceleme yaptı.