İçişleri Bakan Yardımcısı Gaziantep'te İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Karaloğlu, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı ve depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Münir Karaloğlu ilk olarak Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya; Karaloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AFAD Başkanı Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı. Kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gitti.