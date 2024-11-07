İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda; yetkisiz 'çakar' kullanmanın cezası 96 bin TL'ye yükseltiliyor

TBMM İçişleri Komisyonu, ruhsatsız silah ve araçlarda 'yetkisiz çakar' kullanımında idari para cezalarının artırılmasını öngören, 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Böylelikle, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik cihazların kullanımına ilişkin hükmü ihlal edenlere kesilen 6 bin 439 TL'lik ceza, 96 bin TL'ye yükseltiliyor.

?TBMM İçişleri Komisyonu, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Soylu, Kanun teklifi ile İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren ve başta Anayasa Mahkemesi iptalleri sonucunda ortaya çıkan hususlarda bazı mevzuat değişikliklerinin yapıldığını söyledi. Soylu, "Bu çerçevede; dahiliye memurları, göç, afet yönetimi, mülkiye müfettişliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler, dernekler kanunu, çarşı ve mahalle bekçileri kanunu olmak üzere toplam 17 adet kanun ve 1 adet kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörülmektedir. İlk imza sahibi sıfatıyla, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Sayın Veysel Tipioğlu ve Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatçı tarafından ilk imzalanmış olan kanun teklifinde yürürlük ve yürütme maddeleri dahil olmak üzere toplam 46 madde bulunmaktadır" dedi.

DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Soylu, başta kaymakam adaylarının eğitim şartları ve mülkiye müfettişlerinin yetkilerinin belirlenmesi olmak üzere Dahiliye Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile Anayasa Mahkemesi 'iptal kararı' doğrultusunda kaymakam adaylığı eğitim şartlarının düzenlenmekte olduğunu aktardı. Soylu, "En az 3 yıl kaymakamlık yapmış olanlardan bazı görevlere atananların bu görevlerdeki hizmet sürelerinin mülki idare amirliği hizmet sınıfında geçmiş sayılmasına ilişkin hükmün atanılan görevler yönünden kapsamı genişletilmektedir. Anayasa Mahkemesi 'iptal kararı' doğrultusunda mülkiye müfettişlerinin kimler tarafından atanacağı; teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerinin mülkiye müfettişlerince yerine getirileceği ve mülkiye müfettişlerinin yetkileri düzenlenmektedir. İl valiliği yapmış olanların genel müdürlüğe atanması durumunda valilik maaşını almaya devam etmesi sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN, SATIN ALAN VE BULUNDURANLARA 2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS

Soylu, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklik ile POLSAN'ın yeniden düzenlenmekte olduğunu aktararak, "Ateşli silah parçalarının kanun kapsamına alınması ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasına yönelik Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler ile ateşli silah parçaları kanun kapsamına alınmaktadır. Devlet büyükleri tarafından hediye edilen silahlar vergi, resim, harç ve süreden muaf tutulmaktadır. Ruhsatlı silahını ikinci ve üçüncü kez kaybeden veya çaldıran kişiler için müeyyideler öngörülmektedir. Ateşli silah parçaları madde kapsamına alınarak satışı ve bulundurulması suç sayılmakta ve kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesi suçu için daha yüksek ceza getirilmektedir. Böylelikle, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezaları alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ateşli silahlar ile bunlara ait parçalar ve aksamı satın alan, taşıyan ve bulunduranlara ilişkin cezalar artırılmaktadır" diye konuştu.

MUVAZZAFLIĞA GEÇEN ASTSUBAYLARIN LEHİNE EŞİTSİZLİĞE YOL AÇMASININ ÖNLENMESİ

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin Soylu, "AFAD Başkan Yardımcısının ek göstergesi yükseltilmektedir. Sözleşmeli iken muvazzaf olan astsubaylar lehine eşitsizliği önlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında kanunda yapılan değişiklik ile hem sözleşmeli hem de doğrudan muvazzaf olarak göreve başlayan astsubaylarda rütbede eksik bekletmeden yararlanma koşulu olarak sözleşmeli iken daha sonra muvazzaflığa geçen astsubayların lehine eşitsizliğe yol açmasının önlenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA VERİLECEK MADALYA ÇEŞİTLERİ ARTIRILMAKTADIR'

Soylu, Noterlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili yabancı memleketlere gönderilecek noterlik işlemlerinin tüm valilik ve kaymakamlıklarca onaylanabilmesinin sağlanacağını söyledi. Soylu, "Araç kiralama şirketlerine yükümlülükler getirmek üzere Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişiklik ile araç kiralama faaliyeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, kiralanan araç ve kiralayan kişilerin bilgi ve belgelerini tutmak, kayıtlarını kolluğa bildirmek için gereken sisteme kayıt olmak, kayıtları saklamak yükümlülükleri getirilmekte ve bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları düzenlenmektedir. Madalya çeşitlerinin artırılması, kantin giderlerinin genel bütçeden karşılanması ve tazminat yükümlülükleri konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile Jandarma Genel Komutanlığı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinden başarı gösterenlere İçişleri Bakanlığı'nca verilecek madalya çeşitleri artırılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri genel bütçeden karşılanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına eğitim gören öğrenciler ile eğitim görüp mecburi hizmetlerini tamamlamadan ilişiği kesilenlerin yükümlü olacakları tazminat hükümlerinde değişiklik yapılmaktadır" diye konuştu.

ÇAKARLI ARAÇLARA YAPTIRIMLAR; CEZA 6 BİN 439 TL'DEN 96 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Başta usulsüz çakarlı araçlara ilişkin yaptırımları ağırlaştırmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin Soylu, şunları söyledi:

"Araçlarda çakar olarak adlandırılan usulsüz ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar ağırlaştırılmaktadır. Böylelikle, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik cihazların kullanımına ilişkin hükmü ihlal edenlere ceza 6 bin 439 TL'den 96 bin liraya çıkmış olacak. Ayrıca, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek. Türkiye Noterler Birliği'nce tutulan araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin, Jandarma Genel Komutanlığı ile anlık olarak paylaşılması sağlanmaktadır. Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun'da yapılan değişiklik ile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlardan haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin özel güvenlik görevlisi olabilmesi sağlanmaktadır."

'SINIR DIŞI ETME KARARI SÜRECİ HIZLANDIRILMAKTADIR'

Dernekler Kanunu'nda, Anayasa Mahkemesi 'iptal kararı' doğrultusunda dernek lokalleriyle ilgili maddelerde değişiklik yapılacağını söyleyen Soylu, "Bu kapsamda kanuna lokal tanımı eklenmekte, dernek lokallerinin açılması, işletilmesi, denetimi, kapatılması ile kayıtlarının tutulması ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ile ilgili hükümler getirilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile ateşli silahları ve parçalarını satın alma ve bulundurma suçu ile kurusıkı silahların kanun kapsamında silaha dönüştürülmesi suçu seri muhakeme usulüne tabi suçlardan çıkarılmaktadır. Yargılama sürelerinin hızlandırılması ve Göç Vakfı'nın düzenlenmesi konusunda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerle kısa dönem ikamet izni verilmesine esas olacak taşınmazın niteliği ve değerinin bakanlıkça belirlenmesi ve kısa dönem ikamet izninin reddi veya iptaline ilişkin yargılama sürecinin hızlandırılması sağlanmaktadır. Sınır dışı etme kararına ilişkin yargılama süreci hızlandırılmaktadır. Göç Vakfı düzenlenmektedir. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda, Anayasa Mahkemesi 'iptal kararı' doğrultusunda çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda; çarşı ve mahalle bekçilerinin üstü ve amiri belirlenmekte. Adaylarda aranacak nitelikler ve istihdam için yapılacak sınavla ilgili hususlar düzenlenmekte. Kişiler üzerinde ve araçlarda kontrol usulü netleştirilmektedir. Çalışma saatleri belirlenmektedir" dedi.

Soylu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yapılan değişiklikle AFAD Başkanı ve AFAD Başkan Yardımcısının ücret ve tazminat göstergeleri yükseltileceğini dile getirdi.

Ardından, kanunun ilk imza sahibi AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu sunum yaparak kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Komisyon üyeleri teklif hakkında görüş önerilerini dile getirdi. Komisyon toplantısı devam ediyor.