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Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başlangıç! Rakibi perişan etti

Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başlangıç! Rakibi perişan etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Manchester City, Porto'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibine 3 puanı getiren gollerin ikisini de Erling Haaland kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Porto ile Manchester City, Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

HAALAND İKİNCİ YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

Manchester City, ikinci yarıya golle başladı. Erling Haaland, 47. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Norveçli yıldız, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Manchester City, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

SIRADAKİ RAKİP PSG

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasında PSG'yi konuk edecek. Porto ise deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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