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Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in katılımı damga vurdu. Tatlıses, Erdoğan için sahnede, "Hadi Söyle" isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının bir bölümüne Erdoğan da eşlik etti. Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'dan önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanlığı'na aday olması için söz aldı.

Ak Parti'nin Şanlıurfa 8. İl Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İBRAHİM TATLISES İLE BİRLİKTE KÜRSÜYE ÇIKTI

Ancak kongreye, Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in katılımı damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapacağı kürsüye Tatlıses ile birlikte geldi. Sahneye kendisiyle özdeşleşmiş olan "Haydi Söyle" isimli şarkıyı söyleyerek çıkan Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini de öptü.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Kongre salonundaki katılımcılar Tatlıses'in sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşarken, şarkının bir bölümüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN SÖZ ALDI

Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye geldi. "Ölene kadar sizinle birlikteyiz" diyen Tatlıses, Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?" diye sordu. Erdoğan'ın bu soruya yanıtı ise "Sen varsan, varım" oldu. Tatlıses de, "Ölümüne varım, sözü aldık" karşılığını verdi.

İki isim daha sonrasında ise, "Urfalıyam Ezelden" isimli şarkıyı seslendirdi.

Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıCan Dersimli:

Yolda yuruyemiyor hala vekillik derdinde

Yorum Beğen95
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Haber YorumlarıKara_kalem:

SENDEN ANYAK DANSÖZ OLUR YARI ADAM YARI İNSAN GÖRÜMLÜ MAHLUK

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Haber YorumlarıAli erdem:

Sizce bu adamı başka hangi parti barındırır tam yerini bulmuş paçalarından cahillik akıyor tam malum partinin seçmenleri gibi

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıİsaa kaan:

Meeeeee mmm Meeeeeehehehehe

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Bir ayağı çukurda, ne adaylığı?

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıDelololiko:

Bu fosili ne diye ikide bir çıkarıyor.

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıHasan Aydemir:

barzaniyle şivan Perver eksik negüzel megri megri aglardınız bide tanıdık senaryo lar

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Haber Yorumlarıyavuz kestek:

Geberip gidecek hâlâ aynı

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Haber YorumlarıKazim Bolat:

Bi ölmedin laaa..

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Haber YorumlarıSnr:

Bu bi itiraf işte.normalde 3 .kere cumhurbaskani seçilmesi yasak.son donemiydi.ama söz veriyorsa demekki yine alttan girip üstten cikacagim o koltuğu birakmiyacagim demeye getirdi.yasa falanda tanımıyor artik.

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