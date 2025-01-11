Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

Ak Parti'nin Şanlıurfa 8. İl Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İBRAHİM TATLISES İLE BİRLİKTE KÜRSÜYE ÇIKTI

Ancak kongreye, Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in katılımı damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapacağı kürsüye Tatlıses ile birlikte geldi. Sahneye kendisiyle özdeşleşmiş olan "Haydi Söyle" isimli şarkıyı söyleyerek çıkan Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini de öptü.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Kongre salonundaki katılımcılar Tatlıses'in sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşarken, şarkının bir bölümüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN SÖZ ALDI

Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye geldi. "Ölene kadar sizinle birlikteyiz" diyen Tatlıses, Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?" diye sordu. Erdoğan'ın bu soruya yanıtı ise "Sen varsan, varım" oldu. Tatlıses de, "Ölümüne varım, sözü aldık" karşılığını verdi.

İki isim daha sonrasında ise, "Urfalıyam Ezelden" isimli şarkıyı seslendirdi.