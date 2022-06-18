İbrahim Kalın : "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "NATO ittifakı bir güvenlik ittifakıdır. Yeni üye olacak ülkelerin bu kurallara riayet etmesi bir tercih değil zarurettir."

"Bizim beklentilerimizin ne olduğu herkesin malumu. Bunu kamuoyuyla açık ve net paylaştık"

İhlas Haber Ajansı / Politika