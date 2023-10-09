İBB Meclisi'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosu tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı birinci oturumu yapıldı. Toplantıda konuşan Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel, "2020 yılında Londra'da yapılan bir müzayedede 770 bin sterlin yani yaklaşık 6.5 trilyonluk İBB'nin kasasından ödeme yaptığınız İtalyan ressam Bellini'ye ait olduğu şüpheli Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi vardı. Şimdi o nerede?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı birinci oturumu yapıldı. Oturum birinci başkan vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda ilçe belediyelerinin ek bütçe talepleri, cadde, sokak isim değişikliği ve arsa satış teklifleri oylandı. Toplantıda konuşan Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun nerede olduğunu ve görmek istediklerini sordu. CHP'li meclis üyeleri ise bununla ilgili herhangi bir cevap vermedi.

Öte yandan, Ekim ayı görüşmeleri 4 gün boyunca devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Londra'dan alınan tablosu hakkında konuşan Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel "2020 yılında Londra'da yapılan bir müzayedede 770 bin sterlin yani yaklaşık 6.5 trilyonluk İBB'nin kasasından ödeme yaptığınız İtalyan ressam Bellini'ye ait olduğu şüpheli Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi vardı. Şimdi o nerede? Nerede olduğunu, nerede sergilendiğini internete girdiğimde Saraçhane'de yani bu binada sergilendiği yazıyordu fakat bir yerde göremedim. Nerede sergileniyorsa biz de görmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL