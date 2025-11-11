İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri; Fatih Keleş'in ise örgütün en önemli yöneticisi olarak tanımlandığı belirtildi.

6 KİŞİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

İŞTE FATİH KELEŞ'E İLİŞKİN İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Soruşturma kapsamındaki iddianamede Fatih Keleş'e ilişkin yer alan dikkat çeken hususlar şöyle:

Örgüt içerisindeki hiyerarşide, Fatih Keleş'in "en önemli yönetici" konumunda bulunduğu.

Fatih Keleş'in; İBB başkanlığı döneminde İmamoğlu'nun danışmanı olduğu ve İBB Spor Kulübü başkanlığı görevini yürüttüğü.

2009-2013 yılları arasında Fatih Keleş'in, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı yürüttüğü ve bu dönemde örgüt lideri ile birlikte yönetim kurulunda yer aldığı.

2014-2022 dönemlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde CHP meclis üyesi olarak görev yaptığı.

Aynı dönemde, Beylikdüzü Basketbol Kulübü'nün kurucularından olduğu ve 2018 yılında kulüp başkanlığına getirildiği.

Fatih Keleş'in örgüt için "gizli kasa" işlevi gördüğü, örgütün oluşmaya başladığı dönenden günümüze kadar aktif rol oynadığı.

İş insanlarıyla yapılan rüşvet görüşmelerini yürüttüğü veya aracılık ettiği; para alış-verişine ilişkin görüşmeleri İBB Başkanlık konutunda bizzat gerçekleştirdiği iddia edildi.

Belediyeye bağlı herhangi bir resmi görev ya da sorumluluğu bulunmadığı halde, örgütte yönetici pozisyonunda yer aldığı için İBB iştirakleri ya da Genel Sekreterlik düzeyinde ihalelere kimlerin davet edileceği, ihalelerin kimlere verileceği, hakedişlerin ödenmesi gibi süreçlerin yönetiminde etkili olduğu.

Florya'daki başkanlık konutunu dahi kullandığı; belediye imar, iskan, ruhsat başvuruları sonrasında iş insanları ile belediye görevlileri arasındaki pazarlık süreci ile rüşvetin ödenmesi/temin edilmesi süreçlerine aracılık ettiği.

Örgütün "sisteme" dâhil edilmesi ve örgüt lehine para akışının sağlanmasına yönelik karmaşık yapıların kurulduğu; bu yapıların İBB içindeki yetki alanı bulunan kişi-kişiler ile iş insanları arasındaki ilişkiler üzerinden işlediği.

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Fatih Keleş, 1970 yılında Trabzon'da doğdu. Sürmene'de ilkokul ve ortaokul eğitimini, İstanbul'da lise eğitimini tamamladı. Ön lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

1988'de bir sanayi kuruluşunda iş hayatına başlayan Keleş, 2007'de Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlüğünü üstlendi.

Fatih Keleş, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010'dan itibaren İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor.

Keleş, bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı. Fatih Keleş, evli ve 2 çocuk babasıdır.