Haberler

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam Haber Videosunu İzle
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri; Fatih Keleş'in ise örgütün en önemli yöneticisi olarak tanımlandığı belirtildi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma iddianamesinde Ekrem İmamoğlu örgüt lideri, Fatih Keleş ise örgütün en önemli yöneticisi olarak tanımlandı.
  • Fatih Keleş, İBB başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü başkanı olarak görev yaptı.
  • Fatih Keleş, 2009-2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı yürüttü ve 2014-2022 dönemlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde CHP meclis üyesi olarak görev aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri; Fatih Keleş'in ise örgütün en önemli yöneticisi olarak tanımlandığı belirtildi.

6 KİŞİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

İBB iddianamesinin en çok dikkat çeken detayı! İşte İmamoğlu'nun ardından öğütün 2. adamı

İŞTE FATİH KELEŞ'E İLİŞKİN İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Soruşturma kapsamındaki iddianamede Fatih Keleş'e ilişkin yer alan dikkat çeken hususlar şöyle:

  • Örgüt içerisindeki hiyerarşide, Fatih Keleş'in "en önemli yönetici" konumunda bulunduğu.
  • Fatih Keleş'in; İBB başkanlığı döneminde İmamoğlu'nun danışmanı olduğu ve İBB Spor Kulübü başkanlığı görevini yürüttüğü.
  • 2009-2013 yılları arasında Fatih Keleş'in, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı yürüttüğü ve bu dönemde örgüt lideri ile birlikte yönetim kurulunda yer aldığı.
  • 2014-2022 dönemlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde CHP meclis üyesi olarak görev yaptığı.
  • Aynı dönemde, Beylikdüzü Basketbol Kulübü'nün kurucularından olduğu ve 2018 yılında kulüp başkanlığına getirildiği.
  • Fatih Keleş'in örgüt için "gizli kasa" işlevi gördüğü, örgütün oluşmaya başladığı dönenden günümüze kadar aktif rol oynadığı.
  • İş insanlarıyla yapılan rüşvet görüşmelerini yürüttüğü veya aracılık ettiği; para alış-verişine ilişkin görüşmeleri İBB Başkanlık konutunda bizzat gerçekleştirdiği iddia edildi.
  • Belediyeye bağlı herhangi bir resmi görev ya da sorumluluğu bulunmadığı halde, örgütte yönetici pozisyonunda yer aldığı için İBB iştirakleri ya da Genel Sekreterlik düzeyinde ihalelere kimlerin davet edileceği, ihalelerin kimlere verileceği, hakedişlerin ödenmesi gibi süreçlerin yönetiminde etkili olduğu.
  • Florya'daki başkanlık konutunu dahi kullandığı; belediye imar, iskan, ruhsat başvuruları sonrasında iş insanları ile belediye görevlileri arasındaki pazarlık süreci ile rüşvetin ödenmesi/temin edilmesi süreçlerine aracılık ettiği.
  • Örgütün "sisteme" dâhil edilmesi ve örgüt lehine para akışının sağlanmasına yönelik karmaşık yapıların kurulduğu; bu yapıların İBB içindeki yetki alanı bulunan kişi-kişiler ile iş insanları arasındaki ilişkiler üzerinden işlediği.

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adamFatih Keleş

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Fatih Keleş, 1970 yılında Trabzon'da doğdu. Sürmene'de ilkokul ve ortaokul eğitimini, İstanbul'da lise eğitimini tamamladı. Ön lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

1988'de bir sanayi kuruluşunda iş hayatına başlayan Keleş, 2007'de Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlüğünü üstlendi.

Fatih Keleş, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010'dan itibaren İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor.

Keleş, bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı. Fatih Keleş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Rum Rum'u tanır .

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Dursun Özbek: 4-5 sene önce bahis oynayanla 1-2 hafta önce oynayan aynı teraziye konulmamalı

Gündeme bomba gibi düşecek uyarıda bulundu: Aynı teraziye koymayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.