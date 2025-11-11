İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

2352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı. Söz konusu iddianame de Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den iddianameye ilişkin ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi 19 Mart'ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.

Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye'yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.

Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti.

Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.

Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı olan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler.

Anayasa'nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması meselenin İBB'ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır. Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla "hukuki" değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir.

Partimizi en son 12 Eylül'de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren'in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir.

Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ün partisi milletimize emanettir."

İŞTE İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SUÇLAMALAR

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında yer alan tüm suçlamalar şöyle:

Doğrudan suçlamalar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Dolaylı suçlamalar:

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Rüşvet alma (47 kez)

İrtikap (9 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (3 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermek

Çevre kirliliğine neden olmak

Vergi usul kanununa muhalefet

Orman kanununa muhalefet

Maden kanunun muhalefet

BİNAYA EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık ayrıca iddianamede CHP'ye ait Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel'deki dükkanın, "aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54. madde uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği" yönünde değerlendirmeye yer vererek, binaya el konulmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu yüzlerce şüpheli hakkında "yolsuzluk" iddiasıyla operasyon talimatı vermişti. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda şüpheli 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Mart'taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 232'nci gününde (10 Kasım) savcılık soruşturmasını tamamlayarak suçlamalara yönelik iddialarını açıkladı.