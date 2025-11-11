Haberler

İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine ilişkin açıklama yaptı. Özel açıklamasında "Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı ve iddianame mahkemeye sunuldu.
  • Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianameyi 'siyasi bir darbe' olarak nitelendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

2352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı. Söz konusu iddianame de Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den iddianameye ilişkin ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi 19 Mart'ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.

Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye'yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.

Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti.

Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.

Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı olan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler.

Anayasa'nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması meselenin İBB'ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır. Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla "hukuki" değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir.

Partimizi en son 12 Eylül'de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren'in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir.

Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ün partisi milletimize emanettir."

İŞTE İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SUÇLAMALAR

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında yer alan tüm suçlamalar şöyle:

Doğrudan suçlamalar:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Dolaylı suçlamalar:

  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • İrtikap (9 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (3 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermek
  • Çevre kirliliğine neden olmak
  • Vergi usul kanununa muhalefet
  • Orman kanununa muhalefet
  • Maden kanunun muhalefet

BİNAYA EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık ayrıca iddianamede CHP'ye ait Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel'deki dükkanın, "aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54. madde uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği" yönünde değerlendirmeye yer vererek, binaya el konulmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu yüzlerce şüpheli hakkında "yolsuzluk" iddiasıyla operasyon talimatı vermişti. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda şüpheli 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Mart'taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 232'nci gününde (10 Kasım) savcılık soruşturmasını tamamlayarak suçlamalara yönelik iddialarını açıkladı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

hzxqp7gm7g:

Zulüm ile abad olan olmadı olmayacak. Bu zulüme sessiz kalan ve doğrudan destek verenler de zalimliklerinin bedelini ödeyecek. İlahi adalet şaşmaz

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme105
Yanıtla
Metin Korkmaz:

cehalet partisi mi son seçimlerin birinci si tam şirk olmuş bu parti

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme35
Yanıtla
Mustafa Kurt:

Hırsız yolsuz fırıldaklar partisi =chp

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme26
Yanıtla
Mengele:

Ayakkabi kutularini ne cabuk unuttun mistik

yanıt7
yanıt12
Kartal Bey:

Sende B12 eksikliği var herhalde

yanıt3
yanıt6
Ali Tokgöz:

mengene o bahsettiğiniz kumpas olduğunu Kılıçdaroğlu genel seçimden önce TV programında kendi açıkladı.bukadar sığır olma güden çok olur.

yanıt4
yanıt1
Ugur Ayhan:

memleketin hırsızdan geçilmiyor a k

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme7
Yanıtla
Serhat Çınar:

Düşünün dolar/faiz/enflasyon bu kadar yükselmemişken "verin yetkiyi görün etkiyi" diyerek yeniden seçim kazanan cumhurbaşkanı ben ekonomistim diyerek ekonomiden anlamayan damadını ekonomi bakanı yaptı, faiz haram Nas/Felak diyerek faizleri düşürdü sonucunda dolar yükseldi. Baktı doları kontrol edemiyor faizi 50'ye çıkardı zengini daha zengin yaptı fakiri daha fakir. Dolar düşsün diye hazinedeki milyarlarca doları sattı. Bu adam yolsuz/kanunsuz değil İmamoğlu yolsuz he? Yazık buna inananlara.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme20
Yanıtla
Ali Tokgöz:

İmamoğlu hapisten çıkarsa düzelecekmi bunlar.bukadar embesil olma.zaöanında siz bağırmıyomuydunuz faizi yükseltin diye.ne çabuk unuttunuz.Hangi fakir la. 87 milyonluk ülkede 33 milyon araba var.park yeri bulamıyon kalkmış fakir edebiyatı yapıyım.inşaaylarda yövmiye 3 bin lira git çalış.Ama çalışırmısın.çalışmazsın.

yanıt3
yanıt3
Sezgin Sezgin:

Bunlar düzelmiyor sa düzeltebilecegine inandığını getirecek halk..Ya abi adamlar iyice şuurunu kaybetmiş...Akp giderse düzelecek mi deyip hâlâ akp nin peşinden gidiyorlar..Yahu bir futbol takımı 10 maç üst üste mağlubiyet alsın, bu kaga teknik direktörü niye değiştirelim o giderse düzelecek mi sanki diyerek başarısız adamı görevinde tutmaya benziyor bu iş...

yanıt1
yanıt1
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
