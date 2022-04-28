İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili CHP'den ilk açıklama: Maaşını ILO'dan alıyor

Terör örgütü Pkk'nın dağ kadrosunda görev aldığına ilişkin fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı Şafak Duran, dün polis ekipleri tarafından belediyede gözaltına alındı. Gündeme bomba düşen olayla ilgili Chp'den de ilk açıklama geldi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Soylu, yine baltayı taşa vurdu. Bu kadınla ilgili gözaltı kararı var. Kadın raporlu, evine gidilmiyor, çalıştığı yere gidince gözaltına alınıyor. Hükümette bir tarz değişikliği var, gözaltılar eskiden sabaha karşı yapılırdı, şimdi belediyelerde yapılıyor. Buna sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim. Bu kadın, İBB'den beş kuruş para almıyor. Bu kadın, ILO ile İBB'nin ortak projesi kapsamında bir proje firmasında çalışıyor, maaşını da ILO'dan alıyor. Soylu daha dikkatli ol, buradan sana ekmek yok. Terörist arıyorsan önce kendi etrafındakilere bak, uyuşturucu baronlarına bak" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

İBB SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'sosyal hizmet uzmanı' olarak çalıştığı ileri sürülen Şafak D.'yle ilgili olarak yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yapan İstanbul Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, 'terörist' yakalamak değil de İBB'ye ve Başkanı'na kumpas kurmak mı?" ifadelerine yer verdi.

"NE DE OLSA EKMEK KAPISI"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise gözaltı sonrası Şafak D.'nin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda 'fondaş medya' ifadesini kullanarak "Sıradan bir gün, sıradan haberler… PKK terör örgütü eğitim sonu 'yemin töreninde' elinde 'gururla' örgüt kimliği ve kalaşnikofuyla fotoğrafı ortaya çıkan bir teröristin İBB çalışanı olabilmesi kadar sıradan… Ne de olsa ekmek kapısı" diye yazdı.

"SANKİ BU TERÖRİST İBB'DE YAKALANMADI"

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bir açıklama da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan geldi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İBB'ye sosyal hizmet uzmanı olarak işe alınan PKK'nın kamplarında eğitim görmüş terörist Şafak Duran, polis tarafından İBB binasında gözaltına alındı. Ama ne acıdır ki basın da siyaset de köre, sağıra yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" ifadelerini kullandı.

İBB: TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞ KURULMAK İSTENDİ

Gözaltının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal hizmetler uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafların yayımlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

"MAAŞINI ILO VE GIZ ÖDÜYORDU"

Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemanlardır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Evsahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir."

"ADLİ SİCİL KAYDI TEMİZ ÇIKTI"

Söz konusu kişinin, adli sicil kaydı alındığı belirtilen İBB açıklaması şöyle devam etti: "Sicil kaydının temiz olduğu da görüşmüştür. Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev almaktadır."

SOYLU "AKLA KARA ORTAYA ÇIKACAK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Nisan'da katıldığı televizyon programında İBB'ye alınanların terör iltisakı ve irtibatı konusunda bir tespite ulaşılıp ulaşılmadığının sorulması üzerine "Devlete aldığın insanları alma kriterleri var. Bu kriterlere göre alacaksın. Almış mısın, almamışsın. Yalan söylüyor musun, yalan söylüyorsun. Teftiş bitecek ve yalanların, akla karanın ne olduğu ortaya çıkacak. Yalan söylüyorsun, milletin gözüne baka baka yalan söylüyorsun. Şunu söyleyebilirsin, 'Hırsıma kapıldım, 2023'te kendime ait bir iddiam var, geçmişte bu adamlara söz verdim, iddia ve hedeflerimize ulaşmak için siyasette her yol mübahtır diye düşünüyorum, teröristi de iltisaklısını da irtibatlısını da alırım" demişti.

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