Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçime girmek için avukatı aracılığıyla resmen başvuru yaptı. CHP'nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı öne sürüldü. CHP'nin adayını belirleyeceği ön seçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Aday adaylarının başvuru yapabilmesi için 20 milletvekilinin imzası aranıyor. Bu kapsamda, 18 Şubat Salı günü Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ilk imzayı vererek imza sürecini başlatmıştı. Aday adaylarının ise takvime göre bugün CHP Genel Merkezi'ne başvurularını yapması gerekiyor.MYK, 22 Şubat Cumartesi günü, başvuruda bulunan cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.

Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.

Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız.

Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz'i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun."