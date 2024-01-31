İBB Başkan adayı Murat Kurum ve Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper Seçim Koordinasyon merkezi açtı

Murat Kurum "Fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz"

Serkan Toper "Vefası olmayan yöneticinin cefasını biz Beşiktaşlılar çekiyoruz"

İSTANBUL - Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, Beşiktaş MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni birlikte açtı. Programda konuşan Kurum "31 Mart akşamı fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz" dedi. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ise "Vefası olmayan yöneticinin cefasını biz Beşiktaşlılar çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi, açıldı. Açılış törenine İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve çok sayıda partili katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan program açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu. Açılışta vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Türk Yüzyılı'nın önsözünü Beşiktaş'tan, İstanbul'dan yazacağız"

Açılışta konuşan Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum "AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliği hepimizin ittifakı, Cumhur'un İttifakı'dır. Bu ittifak devletin ve milletin istikbali için 15 Temmuz'da can ve kan verilerek halkımız tarafından meydanlarda kurulmuştur. Biz bu tarihi birlikteliği 31 Mart akşamı İstanbul'un 39 ilçesinde zirveye taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli arasındaki uyumu, bizler de il, ilçe teşkilatlarımızla belediye yönetimlerimizle örnek alacağız. Hep birlikte el ele milletimize duygularımızı, hedeflerimizi anlatacağız. Biz bunu Beşiktaş'ın çarşısında, sokağında görüyoruz. Milletimiz beklediğimiz işareti verip bizi kucaklıyor. 31 Mart gecesi İstanbul'da bu fetret dönemi, duraklama dönemi kesinlikle son bulacaktır. Bu aziz İstanbullular bizim bütün heyecanımızı bizimle paylaştıkları bu süreçte bizlerle birlikte yol yürümeye devam edecektir. Büyüklerimiz milletimiz ariftir, her şeyi bilir görür ve anlar demiştir. İstanbullular milletin sorunlarına ilişkin koyulması gereken iradeyi net bir şekilde göstermektedir" dedi.

"Milletimizle el ele 31 Mart akşamı bir bayram yaşayacağız"

İstanbulluların sorunlarının hep birlikte giderileceğini vurgulayan Kurum "İstanbullularla birlikte 31 Mart akşamı bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Bu 5 yıllık süreçte kaybedilmiş hayallerini, umutlarını, geleceğini maalesef endişe içerisinde görüyorlar. İstanbul bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, iş bilinmezliğin ve partizanlığın altında karmaşa ve kaos içerisindedir. Hep birlikte İstanbul'umuzun bu düşmüş olduğu istikrarsızlık sarmalından, hizmet yoksunluğundan ve eser yoksunluğundan Cumhur İttifakı'mızla birlikte 31 Mart akşamı şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyeceğiz. Milletimizle el ele 31 mart akşamı bir bayram yaşayacağız. Tüm İstanbullular ve İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz kazanacak" şeklinde konuştu.

"Vefası olmayan yöneticinin cefasını biz Beşiktaşlılar çekiyoruz"

Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ise Beşiktaş'ın milli duruşun, manevi değerlerin, vefanın semti olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş hak ettiği vefayı göremiyor. Kimden göremiyor. Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı. Semte vefası yok. Vefası olmayan yöneticinin cefasını biz Beşiktaşlılar çekiyoruz. Mevlana der ki 'sevgi ispat ister, kantarı da fedakarlıktır'. Beşiktaş'a dair her seçim döneminde 'başka Beşiktaş yok sahip çık' derler. Ama Beşiktaş'ı sevdiklerine dair en ufak bir ispatları ortada yok. Öyle bir Beşiktaş ki tarihi dokusu bozulmuş, yeşil alanı yok, gençler mutlu değil, yaşlılar mutlu değil, kadınlar mutlu değil. Beşiktaş'ta sahada boynunu büküp "belediyeden memnunuz" diyen CHP seçmenine dedim ki 'artık bu mahcubiyete mahkum değilsiniz'. Beşiktaş'a hizmet siyasetini getirmek isteyen biri var. Bizlere inanın dedik. Bu çağrımız karşılık görmeye başladı" diye konuştu.

Beşiktaş'ın yıllarca ranta kurban edildiğini söyleyen Toper, "Beşiktaş'ın rantına büyük sevdaları var. Beşiktaşlılara duymadıkları sevgi ve vefayı Beşiktaş'ın rantına gayet hırsla duydular. 20 yıldır Beşiktaş rantı sömürülen bir anlayış tarafından maalesef sömürülmekte. Otopark yok, kentsel dönüşümle ilgili bırakın adamı irade dahi yok. Biz diyoruz ki geldiğimizde kentsel dönüşüm noktasına öyle adımlar atacağız ki Beşiktaşlı gece deprem korkusu olmadan huzurla evlerinde yatabilecek. Beşiktaş'ta kentsel dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Huzurlu sokakları inşa edeceğiz, kaldırım işgallerine son vereceğiz. Otopark sorununu çözeceğiz. Bir genç bana dedi ki 'arkadaşlarımızı kıskanıyoruz orada yüzme havuzları, kütüphaneler var Beşiktaş'ta hiçbir şey yok' . Dedik ki güçlü bir karar verin artık Beşiktaş rantla, yolsuzlukla, hizmetsizlikle değil ilham veren belediyecilik anlayışı ile tüm Türkiye'de anılır hale gelsin dedik. Beşiktaşlı bu çağrımıza kulak verdi ve sahada şunu sorduk. Kentsel dönüşüm deyince bunu kim çözer deyince Murat Kurum ismini verdiler. İnsanlar biz sanal belediyecilik istemiyoruz, algı belediyeciliği istemiyoruz gerçek belediyecilik istiyoruz dediler" açıklamalarında bulundu.

"Motivasyonu İstanbul olmayanlar, şehrin 5 yılını heba ettiler" diyen Toper, "Bu fetret devri Murat Kurum başkanımızla 1 Nisan sabahı sona erecek inşallah" ifadelerini kullandı.