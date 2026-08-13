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Husi sözcüsünün X hesabı askıya alındı

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ABD merkezli sosyal medya platformu X, Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree'nin yaklaşık 121 bin takipçili hesabını kullanım şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldı. İhlalin detayı açıklanmadı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree'nin ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabı askıya alındı.

ABD merkezli sosyal medya platformu X, Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree'nin hesabını askıya aldı. Kullanım şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 121 bin takipçisi bulunan hesabı askıya alınan Saree'nin hangi şartları ihlal ettiği açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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