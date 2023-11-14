HUDER ve Konya STK'ları İsrail'in Gazze saldırılarına suç duyurusunda bulundu

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesi ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Derneğin Konya Şube Başkanı Levent Babacan, Konya Adliyesinde yaptığı açıklamada, İsrail'in soykırım suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in yaptıklarının zorla göçü haklı kılamayacağını vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:

"İsrail'in sivil halkı yaşamlarını sürdürmek için gerekli elektrik, su, yakıt gibi ihtiyaç malzemelerinden yoksun bırakması, açlığa mahkum etmesi ve bunu bir savaş yöntemi olarak kullanması açık bir savaş suçudur. İsrail'in kasıtlı olarak sivil halkı bombalaması orantısız bir tepkidir. İsrail'in hastaneleri bombalaması, fosfor bombası kullanması çok ağır savaş suçlarıdır. Aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş birer suçtur. Konya Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla Adalet Bakanlığı üzerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına gönderilmek üzere 200 avukatın yaptığı suç duyurusu dilekçelerini teslim ettik."