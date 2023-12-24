Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Malatya 3. Olağan İl Kongresi yapıldı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin açılışında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

Şu anda Gazze'de bir soykırım olduğunu belirten Dinç, burada hayatını kaybeden Filistinlilere de rahmet diledi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehitler olduğunu belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 12 eve ateş düştü, 12 canımızı kaybettik. Sadece 12 ev değil, aslında bütün olarak bir milletin gönülleri yandı. Bu kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. İnşallah bizler bu ateşin, bu yangının sönmesi ve memleketimizin huzura kavuşması için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz."

7 Ekim'den sonra yeni bir dünya düzeni gerektiğini ifade eden Dinç, "Yeni bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gerekiyor. Yeniden uluslararası hukukun gözden geçirilmesi gerekir. Yeniden bir insan hakları beyannameleri, sözleşmeleri, bildirgeleri gerekiyor. Çocuk hakları ile ilgili artık bugün Batı bahsettiği zaman hiç kimse onlara inanmayacaktır. Artık bugün Washington'da, Toronto'da, İspanya'da halk ayaklanmış. Bunların sahtekarlığını görmüş ve Filistin halkının haklı ve meşru davasının yanında olduğunu gösteriyorlar. Bakmayın bazı İslam ülkelerinin zillet içerisinde debelenmesine. Artık bugünden sonra nur, Gazze'den yükselecek, tüm dünyayı saracak." diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu ise Türkiye'ye yönelik hem içerde hem dışarda bir takım mihrakların da etkisiyle zaman zaman kaotik ortamlar, çatışmalar, saldırılar, bir takım terör faaliyetlerinin geçmişten bugüne devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"12 hanemize ateş düştü. Bu ateş aslında memleketin dört bir tarafına düştü. Bu vesileyle kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gerek ülke içinde gerekse İslam coğrafyasında cereyan eden hadiselerin tamamının arkasında kuşkusuz bir takım küresel egemen güçlerin parmağı var. Bu son günlerde yaşananlar da bunu çok açık bir şekilde aslında ortaya koydu. Türkiye'nin Orta Doğu'daki varlığı, İslam alemi içerisindeki varlığı ve son dönemlerde attığı bir takım adımlar birilerini geçmişte de rahatsız etti, bugün de rahatsız ediyor. Bizim millet olarak huzura, güvene, emniyete ihtiyacımız vardır. Devlet millet el ele, bu memleketin geleceği için hep birlikte çaba sarf edelim, gayret edelim, çalışalım."

Konuşmaların ardından İlker Dönmezer başkanlığında tek liste ile gidilen seçimde Dönmezer yeniden il başkanlığına getirildi.