HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İsrail-Filistin çatışmasına dikkat çekti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "1948'e kadar alan genişleten, 1948 sonrası dünyanın dört bir tarafından oraya taşınan siyonistler, kendilerini devlet olarak ilan ettikten sonra zulüm sistematik bir hal alarak kurumsallaştı." dedi.

Öğretmenevi konferans salonunda yapılan HÜDA PAR Muş 4. Olağan İl Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve partinin tanıtım video gösterimi ile başladı.

Kongreye katılan Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Filistin'e neredeyse dakika başı bombaların düştüğünü, vatandaşların, kadınlar ve çocukların şehit olduğunu söyledi.

Sadece 7 Ekim tarihinden itibaren bölgede savaşın yaşanmadığını dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"İngiliz emperyalizmi tarafından dünyanın dört bir yanından gemilerle getirilen siyonistlerin sınırlı sayıda kurdukları terör örgütleri ile orada Müslümanlar acıyı hissetiler. Katliama uğradılar. Kendi topraklarında akla hayale gelmeyen zulümlerle karşılaştılar, 30 yıllık İngiliz idaresinde yavaş yavaş alan genişlettiler. 1948'e kadar alan genişleten, 1948 sonrası dünyanın dört bir tarafından oraya taşınan siyonistler, kendilerini devlet olarak ilan ettikten sonra zulüm sistematik bir hal alarak kurumsallaştı. Zulüm ve terörizm devletleşti. O günden bu yana katliamlar gerçekleşiyor."

Yapıcıoğlu, Kudüs'te ve diğer şehirlerde 2 ayda 700 kişinin katledildiğini vurgulayarak, oradaki zulme kelimelerin kifayetsiz kaldığını ifade etti.

"Bütün İslam alemine sesleniyorum. Benzer vahşetlerle karşılaşmak istemiyorsanız, çalışın, gayret edin, kader gayrete aşıktır." diyen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Güç birliği, ekonomik güç birliği, siyasi güç birliği askeri güç birliği ama yetmez, bu güçlerinizi birleştirin. Çünkü karşılarında çok organize ve birleşik zulüm sistemi var. Mazlumlar güçlerini birleştirip ayağa kalktıklarında o zalimleri düşürecekler. Birbirimize, Müslüman kardeşlerimize sırt çevirmeyin. Bölücülük yaparak bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara prim vermeyin. Eğer bu sorun çözülmezse o bölgede asla barış ve istikrar sağlanmayacak. Siyonizme ve ona destek verenlere tavır konulması gerektiğini bir daha hatırlatmak istiyorum. İnşallah alınacak tedbirler de geç kalınmaz."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Mehmet Şirin Çağlayan yeniden il başkanlığına seçildi.

Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve partililer katıldı.