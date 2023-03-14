HÜDA PAR Genel Başkanı'na canlı yayında açık açık soruldu: Hizbullah terör örgütü mü?

Seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'na dahil olmak üzere temaslarını sürdürüyor. Dün akşam canlı yayına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Sunucunun "Hizbullah terör örgütü müdür?" sorusuna ise Yapıcıoğlu, "10 yıldır kurulan bir siyasi parti, daha önce seçimlere girmiş. Cumhur İttifakı'nın geçen seçimdeki adayını desteklemiş. Israrla bazı şeyler ısıtılıp, ısıtılıp getiriliyor." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, "Bizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerimizi bugün devam ettirdik, netleştirdiğinde bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu ise, "Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaşmaya vardık. Bunun nasıl olacağını belirleyeceğiz." dedi.

"ISRARLA BAZI ŞEYLER ISITILIP ISITILIP ÖNÜMÜZE GETİRİLİYOR"

Parti programında yer aldığı öne sürülen ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün akşam HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Yapıcıoğlu, sunucunun "Hizbullah terör örgütü mü?" sorusuna şu yanıtı verdi: "10 yıldır kurulan bir siyasi parti, daha önce seçimlere girmiş. Cumhur İttifakı'nın geçen seçimdeki adayını desteklemiş bir parti. Israrla bazı şeyler ısıtılıp, ısıtılıp getiriliyor. Ülke zor bir zamandan geçiyor. 5 hafta önce deprem yaşadık. 50 bini aşkın can kaybımız var. Bu yaraları sarmak uzunca zamanımızı alacak. 11 Mart'ta Suriye'deki iç savaşın 12. yılı geride kaldı. Ege'de sular ısıtılmaya çalışıyor. Bu karışıklık esnasında sağlam durmamız gerekirken sanki 14 Mayıs'ta savaşa gidiyormuş gibi düşmanlaştırıcı dil kullanmanın kimseye faydası yok. İyi niyetli eleştiriler başımız üstüne. Düzeltilmesi gereken bir tarafımız varsa düzeltiriz. O eleştirici düşmanlaştırıcı bir şey ise, lütfen o eleştiriyi yapanlar kendilerini check etsinler. Sizin bir meslektaşınız 'Hizbullah'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu' dedi. Ramazan yaklaştı, Siyonistler yine saldıracaklar. Rusya'da savaş var. Etrafımızda ateş çemberi var. Bizim çıkarımız bu memlekette birbirimizle aramızdaki sorunları sulh içerisinde, meşru yolları kullanarak diyalogla çözmek istiyoruz. Biz herhangi partiye iltihak etmiyoruz, bu bir seçim ittifakıdır. Her partinin programı vardır."

"SÖYLEDİKLERİ ŞEYLER BİZİM PARTİ PROGRAMIMIZDA YOK"

Yapıcıoğlu, "Parti programında bizi memleketi bölmekle suçları bölmeye getiren doğru hangi cümle anlamakta zorluk çekiyoruz. Kürtler ve Türkler kardeşçe yaşadılar. Çanakkale'de, Yemen'de yan yana şehit düştüler. Kardeşliğe zarar veren şeyler, yapılan bazı yanlış uygulamalar tekrar edilmemeli. Kardeşliğin bir hukuku var. Eğer bu bölücülükle ben bir şey demiyorum. Bunları söyleyen birisini bölücülükle itham ederseniz. Geçen gün bir TV programında bir partinin genel başkan yardımcısı, güya bizim parti programımızdan pasajlar okuyor. Parti programını yazan kişilerden biri benim. Hatta en son redaksiyonunu ben yaptım. Söyledikleri şey bizim parti programımızda yok. FETÖ'cü atığı bir zat tweet atmış, parti genel başkan yardımcısı oradan okuyor." dedi.