HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda bulunan ve 38 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e yönelik protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken önceki gün Diyarbakır'da dünyaca ünlü bir zincir restoran ve kafeye tekbirler eşliğinde baskın düzenlendi.

HÜDA PAR'DAN BASKINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

HÜDA PAR'dan Diyarbakır ve diğer illerde de devam eden protestolara ilişki açıklama yapıldı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hükümete de "Soykırımcı siyonistlere destek verdiği tespit edilen firmaların faaliyetlerine son verin" çağrısı yapıldı.

"SİYONİSTLERLE TİCARET YAPILMASI HALKIMIZI RAHATSIZ ETMEKTEDİR"

HÜDA PAR'ın açıklaması şu şekilde; "Hükümetin en üst perdeden terörist ilan ettiği siyonist işgalci rejime açıktan destek veren firmaların ülke içinde faaliyetlerine serbestçe devam edebiliyor olmaları kabul edilemez. PKK veya İŞİD'e desteğini ilan eden bir firmaya gösterilecek muamelenin, siyonist destekçisi firmalardan esirgenmesinin anlaşılır bir yönü yoktur. Hükümet bu çelişkili tavrından derhal vazgeçmelidir. Hukuk tanımayan Siyonizm madem terörizmdir, yardım edenlere de buna göre muamele edilmelidir.

Siyonistlerle ticaret yapılması ve siyonistlere açıktan destek veren firmaların serbestçe faaliyet göstermesi, her gün çocuk ve kadın ölümlerini seyreden vicdan sahibi halkımızı rahatsız etmektedir. Hükümetin duyarsızlığı yüzünden halkın öfkesi siyonizmin destekçisi firmalara yönelmektedir. Ortaya konan tepkiler zaman zaman istenmeyen görüntülere de yol açmaktadır.

"ÇALIŞMA RUHSATLARINI DERHAL İPTAL EDİN"

Siyonist katillerin fütursuzca sürdürdükleri soykırımı ve destekçilerini protesto etmek, boykot çağrısı yapmak, Filistin'de yaşanan vahşeti gündemde tutmak için çaba sarf etmek sadece bir hak değil aynı zamanda insani bir görevdir. Haklı protestolarımızı ortaya koyarken "siyonizmin gizli destekçileri"ne malzeme vermemeye azami derecede dikkat edilmesi gerektiğini de unutmamalıyız. Soykırımcı siyonistlere destek verdiği tespit edilen firmaların faaliyetlerine son verilmeli, çalışma ruhsatları iptal edilmelidir. Hükümeti bu konuda derhal somut adım atmaya davet ediyoruz."