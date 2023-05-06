HÜDA PAR'dan Özdağ'a suç duyurusu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

HÜDA PAR, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Sosyal medya hesabından partimize karşı halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapan ve gerçeğe aykırı paylaşımlarını sürdüren, son olarak da Trabzon'da stant çalışmaları yapan üyelerimize karşı provokatörleri kışkırtan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." - DİYARBAKIR