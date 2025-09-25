Haberler

HÜDA PAR'dan Gazze'ye Yardım Filosu için Türkiye'ye Çağrı
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı. Demir, Türkiye'nin bu süreçte uluslararası diplomatik görüşmeleri hızlandırması ve güvenlik koridorları oluşturması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğine ilişkin, "Türkiye, tarihsel ve ahlaklı sorumlulukları gereği bu süreçte öncü ülke olmalı. Filonun korunması için uluslararası diplomatik görüşmeleri hızlandırmalı, bu girişimlerini arttırmalı ve güvenlik koridorlarının oluşturulmasını koordine etmelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki bazı üniversitelerin İsrail'deki üniversitelerle işbirliğine devam etmesine tepki gösterdi.

İsrail'in soykırım ve işgal planına değinen Demir, "Siyonist terör rejimi Gazze'yi haritadan silmeyi alenen ilan etmekte, bunu ifade etmekten de çekinmemektedir. Bu pervasızlık İslam dünyasının etkisiz açıklamaları ve yaptırımsız diplomatik tepkilerinin ağır bir sonucudur." diye konuştu.

Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin önemine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye, tarihsel ve ahlaklı sorumlulukları gereği bu süreçte öncü ülke olmalı. Filonun korunması için uluslararası diplomatik görüşmeleri hızlandırmalı, bu girişimlerini arttırmalı ve güvenlik koridorlarının oluşturulmasını koordine etmelidir. Bu, Türkiye'nin rahatlıkla yapabileceği, Türkiye'nin başlatmasıyla çok verimli bir noktaya geleceği kuvvetle muhtemel bir durum. Türkiye bu sorumluluktan kaçmamalıdır."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
