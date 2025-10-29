Hollanda Genel Seçimleri İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Hollanda'da yaklaşık 13,4 milyon seçmen, yerel saatle 07.30 itibarıyla genel seçim için oy kullanmaya başladı.

Hollanda'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor. Ülkede yerel saatle 07.30 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, akşam 21.00'de sona erecek. Nüfusu yaklaşık 18 milyon olan ve yaklaşık 13,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülke genelinde vatandaşlar, 10 bini aşkın oy kullanma noktasında demokratik tercihlerini ortaya koyacak.

Oylama işleminin sona ermesi ile birlikte sandık çıkış anketlerinin yayımlanması, ilk resmi sonuçların ise ilerleyen saatlerde paylaşılmaya başlanması bekleniyor.

İstatistiksel olarak seçimlere katılım oranının yüzde 70 seviyelerinde gerçekleştiği ülkede, hiçbir siyasi partinin 150 üyeli parlamentoda tek başına çoğunluğa ulaşmaya yetecek 76 milletvekili sayısına ulaşabilmesi beklenmiyor. Seçimlere 27 parti katılıyor. Ülkenin siyasetteki parçalanmış yapısı, herhangi bir partinin tek başına parlamento çoğunluğunu elde etmesini zorlaştırıyor ve Hollanda, yüz seneyi aşkın süredir koalisyon hükümetleri tarafından idare ediliyor.

Seçimleri Wilders liderliğindeki PVV'nin ilk sırada tamamlaması bekleniyor

Anketler, önceki seçimlerde sürpriz bir şekilde birinci çıkan göçmenlik karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) seçimleri birinci sırada tamamlayacağını gösteriyor. Diğer yandan büyük partilerin PVV ile koalisyon kurmayı reddetmeleri, partinin hükümette yer alma şansını düşürüyor. Anketlerde az bir farkla önde görünen partinin 150 sandalyeli parlamentoda 24 ila 28 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Anketler popülaritesi geçtiğimiz yıla nazaran düşen PVV'nin ardından ikinci sırayı AB Komisyonu'nun eski başkan yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki Yeşil Sol/İşçi Partisi ittifakının alacağını ve bu ittifakın 22 ila 26 sandalye kazanacağını gösteriyor.

Seçimlerde başarılı olması beklenen bir diğer partinin ise Liberal Demokratlar 66 (D66) olması bekleniyor. Partinin desteğini yaklaşık beş kat artırarak 21 ila 25 sandalyeye ulaşması bekleniyor.

Merkez-sağ Hristiyan Demokratlar Birliği'nin (CDA) de milletvekili sayısını iki kattan fazla artırarak 18 ila 22 arasına çıkarması tahmin ediliyor.

Koalisyon hükümeti, geçtiğimiz haziran ayında düşmüştü

Politikalarını göçmen ve İslam karşıtlığı üzerine kuran Wilders liderliğindeki PVV, 22 Kasım 2023'te yapılan erken seçimde yüzde 23 oyla 37 sandalye kazanmıştı. Aylar süren siyasi anlaşmazlıkların ardından 2024 yılı temmuz ayında Hollanda tarihinin en sağcı hükümeti kurulmuştu. Wilders liderliğindeki partinin, tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesini de içeren ve göçmen ile mülteci sayısını radikal biçimde azaltmayı amaçlayan 10 maddelik planı, koalisyon ortakları tarafından reddedilmişti Bu gelişme, hükümet içinde ciddi bir krize yol açmış, planın kabul edilmemesi üzerine PVV koalisyondan çekilmişti. Hükümet, yaklaşık 11 ay görevde kaldıktan sonra geçtiğimiz haziran ayında düşmüştü. - AMSTERDAM