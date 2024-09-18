Üye Girişi
Haberler

Hollanda, AB Göç Düzenlemelerinden Muafiyet İstiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, ülkesinin Avrupa Birliği göç düzenlemelerinden muaf tutulması talebinde bulundu. Yeni koalisyon hükümeti, göç politikasında değişiklik yapmayı planlıyor.

Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) göç düzenlemelerinden muaf tutulmak istediğini AB Komisyonu'na bildirdiğini açıkladı.

Hollanda'da Geert Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) hakimiyetindeki koalisyon hükümeti, göç politikasında değişiklik yapmak istiyor. PVV'li Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, Avrupa Komisyonu'na Hollanda'nın mülteci kabulüne ilişkin düzenlemelerden çekilmek istediğini belirtti. Avrupa Komisyonu'na yazdığı mektuba ilişkin açıklama yapan Faber, "AB Komisyonu'na Hollanda için Avrupa'da bir göç muafiyeti istediğimi bildirdim. Yeniden kendi sığınma politikamızdan sorumlu olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında iktidara gelen Hollanda hükümeti, dü, sığınmacı olarak kabul edilmeyen göçmenlerin ülkeden gönderilmesini de kapsayan ve gelecek yıl için hazırlanan göç politikasını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, hükümetin planlarına ilişkin cuma günü yaptığı açıklamada, "Biz bu mevzuatı kabul ettik. AB'de kabul edilen mevzuattan çekilemezsiniz" şeklinde konuşmuştu.

Hükümet, sığınma hakkı verilenlerin aile üyelerine vize verilmesini sınırlandırmak, sığınmacı olarak hak kazanamayan göçmenlerin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması gibi önlemlerin önünü açmak için "sığınma krizi" ilan etmeyi planlıyor. Bu planın öncelikle bir danışma kurulu tarafından incelenmesi gerekiyor.

Hollanda'da temmuz ayında kurulan Dick Schoof liderliğindeki koalisyon hükümetinde Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) yer alıyor. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Göçmenler Politika Hollanda Hükümet Dünya

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });