Hollanda, AB Göç Düzenlemelerinden Muafiyet İstiyor

Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) göç düzenlemelerinden muaf tutulmak istediğini AB Komisyonu'na bildirdiğini açıkladı.

Hollanda'da Geert Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) hakimiyetindeki koalisyon hükümeti, göç politikasında değişiklik yapmak istiyor. PVV'li Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, Avrupa Komisyonu'na Hollanda'nın mülteci kabulüne ilişkin düzenlemelerden çekilmek istediğini belirtti. Avrupa Komisyonu'na yazdığı mektuba ilişkin açıklama yapan Faber, "AB Komisyonu'na Hollanda için Avrupa'da bir göç muafiyeti istediğimi bildirdim. Yeniden kendi sığınma politikamızdan sorumlu olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında iktidara gelen Hollanda hükümeti, dü, sığınmacı olarak kabul edilmeyen göçmenlerin ülkeden gönderilmesini de kapsayan ve gelecek yıl için hazırlanan göç politikasını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, hükümetin planlarına ilişkin cuma günü yaptığı açıklamada, "Biz bu mevzuatı kabul ettik. AB'de kabul edilen mevzuattan çekilemezsiniz" şeklinde konuşmuştu.

Hükümet, sığınma hakkı verilenlerin aile üyelerine vize verilmesini sınırlandırmak, sığınmacı olarak hak kazanamayan göçmenlerin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması gibi önlemlerin önünü açmak için "sığınma krizi" ilan etmeyi planlıyor. Bu planın öncelikle bir danışma kurulu tarafından incelenmesi gerekiyor.

Hollanda'da temmuz ayında kurulan Dick Schoof liderliğindeki koalisyon hükümetinde Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) yer alıyor. - AMSTERDAM