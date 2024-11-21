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Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihi Belirlendi

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihi Belirlendi
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Hırvatistan hükümeti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 29 Aralık 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı. Seçim süreci ve tarihine dair bilgiler paylaşıldı.

Hırvatistan hükümeti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi kararı aldı.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarih belli oldu. Hırvatistan Adalet, İdare ve Dijital Dönüşüm Bakanı Damir Habijan, "Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilan etme ve seçim gününü belirleme yetkisi, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası çerçevesinde Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne aittir" dedi.

Seçim tarihine ilişkin teklifin kabulünden sonra resmi gazetede yayınlanacağını ve 28 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini vurgulayan Habijan, "Ayrıca, ilgili yasaya göre seçimlerin ilan edildiği tarih ile seçimlerin yapılacağı tarih arasında en az 30 gün bulunması gerekmektedir. Bu nedenle hükümet, seçim tarihi olarak 29 Aralık 2024 Pazar gününü belirlemiştir" dedi.

Teklif, Damijan'ın açıklamalarının ardından Başbakan Andrej Plenkovic tarafından oylamaya sunularak resmen kabul edildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı yarışına katılacak adayların 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 12 gün süreyle siyasi partiler tarafından desteklenip desteklenmediklerine bakılmaksızın 10 bin imza toplayarak Devlet Seçim Komisyonu'na (DIP) teslim etmeleri gerekecek. Seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde seçimlerin ikinci turu, 2 hafta sonra, 12 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri, beş yılda bir gerçekleştiriliyor.

Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 7 defa cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ilk turu 22 Aralık 2019, ikinci turu ise 5 Ocak 2020 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kolinda Grabar-Kitarovic'i mağlup ederek cumhurbaşkanı seçilmişti. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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