Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten İsrail'e Sert Tepki

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ı ağırlayan Hırvat hükümetine sert eleştiriler yönelterek, "Bu, İsrail'in şiddet, etnik temizlik ve savaş suçları politikasına destek vermektir" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Başkent Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve diğer hükümet yetkilileri tarafından kabul edilerek ağırlanmasına sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmeyen Milanovic, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanını niçin Zagreb'e çağırdılar? Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı niçin kendisiyle görüştü? İsrail hükümeti ve ordusunun Gazze kentinin tüm nüfusunu sürgün ettiği ve bir milyon nüfuslu kente saldırmaya hazırlandığını duyurduğu bir anda, bu hükümetin bir üyesi ile görüşmek, İsrail'in şiddet, etnik temizlik ve savaş suçları politikasına destek vermektir. Hırvatistan hükümeti, Orta Doğu'da kalıcı barışa ulaşmanın ilk adımı olarak iki devletli çözüm için Filistin devletinin tanınmasına yönelik süreci başlatmak yerine, açık bir şekilde savaş ve şiddet politikasının arkasında duran İsrailli yetkililere destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'ı Hırvatistan'a hakaret etmekle suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın bugün yaptığı bir açıklamada Hırvatistan'a hakaret etmekle suçlayan Milanovic, "İsrail hükümetinden bir yetkiliyle görüşmenin ne kadar yanlış olduğunu, kendisinin bugün yaptığı açıklama da göstermektedir. Kendisi, Hırvatistan'ın bağımsızlık savaşını, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla mukayeseye girişmiştir. Bu, Hırvatistan'a ve Hırvatistan'a yönelik saldırıların tüm kurbanlarına yapılmış bir hakarettir. Çünkü Hırvatistan, kendini savunurken İsrail ise barbarca hareket ederek Gazze'de on binlerce insanı öldürmektedir" dedi.

Milanovic, "Bu da yetmezmiş gibi, İsrailli bakan onuruna Zagreb'in merkezi bugün saatlerce trafiğe kapatılmıştır ki bu Hırvatistan'a çok daha saygın ve önemli misafirler geldiğinde bile görülmeyen bir uygulamadır" açıklaması yaptı.

Ziyaret, protestoyla karşılandı

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın Hırvatistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, başkent Zagreb'de protestoyla karşılandı. Sa'ar, Hırvatistan hükümetinin resmi konutu Banski Dvori'de Başbakan Plenkovic tarafından kabul edilirken, göstericiler tarihi binanın yer aldığı meydanda protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, "Savaş suçlusu Sa'ar, istenmiyorsun! Bir sonraki durağın Lahey" yazılı bir pankart taşıdı. - ZAGREB