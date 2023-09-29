Hindistan Teknik ve Ekonomik İşbirliği Günü Kutlandı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle Hindistan Teknik ve Ekonomik İşbirliği Günü'nün 59. yıl dönümü kutlandı. Etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Sadin Ayyıldız, ITEC mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Hindistan Teknik ve Ekonomik İşbirliği Günü"nün (ITEC Günü) 59. yıl dönümü, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Sadin Ayyıldız, ITEC mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Dubey, "Küresel Güney ülkeleri Hindistan için önemli ortaklardır, ITEC, Güney-Güney işbirliğinin iyi bir örneğidir ve ortaklarımızın ihtiyaç ve önceliklerine dayanmaktadır." dedi.

Türkiye'nin 1964'ten beri ITEC'in ortağı olduğunu kaydeden Dubey, bugüne kadar farklı mesleklerden 300'den fazla kişinin ITEC kurslarından yararlandığını sözlerine ekledi.

Ayyıldız ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Hindistan hükümeti ve halkının gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür ederken, iki ülke halkının tarih boyunca derin dayanışma örneği sergilediğini vurguladı.

Türkiye ile Hindistan arasında, teknik, bilimsel, akademik, kültürel ve diğer işbirliği türlerinin de gerçekleştirilmesinin önemini belirten Ayyıldız, "ITEC bu tür işbirliklerinin çok başarılı bir örneğidir. ITEC'in Türkiye'deki kapasite geliştirme çalışmaları sayesinde, birçok devlet kurumundan çok sayıda Türk yetkili, Hindistan'da çeşitli alanlarda ve sektörlerde eğitimler aldı." ifadelerini kullandı.

Hindistan hükümeti tarafından 1964'ten bu yana finanse edilen ITEC programı çerçevesinde Hindistan, kalkınma deneyimlerini gelişmekte olan 161 ülke ile paylaşıyor.