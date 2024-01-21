Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanlığı önünde vatandaşlarla buluştu

Ak Parti il başkanlığı önünde vatandaşlarla buluşan Sivas Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, "Günü kurtarmanın değil şehrin geleceğini şekillendirme derdinde olduk" ifadesini kullandı.

Sivas Belediye Başkan adaylığı kesinleşen Sivas Belediye Baykanı Hilmi Bilgin, bugün Sivas'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bilgin AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen proğramda coşkuyla karşılandı. Burada konuyan Bilgin, Sivas'ı geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Değerli hemşerilerim biz her daim günü kurtarmanın değil şehrin geleceğini şekillendirme derdinde olduk. Görev süremiz boyunca dedikodu ve söylemler yerine işimize odaklandık" dedi.

"Günü kurtarmanın değil şehrin geleceğini şekillendirme derdinde olduk"

Bilgin, "Sevgili hemşerilerim, kıymetli Sivaslılar bugün yeniden yola koyuluyoruz. Gittiğimiz yol bizi biz yapan bir yoldur. Güzel memleketimize bir kez daha hizmet etmek, aziz milletimizden yetki istemek üzere sahalara çıkıyoruz. AK parti teşkilatları seçim bittikten sonra sahaya çıkan bir partidir. Algı değil hizmet ve eser üreten manipülasyonlara ve polemiklere yer vermeden sadece işini yapan bir kadro olarak 5 yıl görev yaptık ve bir beş yıl daha görev yapmak için çalışacağız. Eserleri birlikte inşa edeceğiz, 5 yıl önce milletimize hangi sözü verdiysek o sözü yapmanın gururuyla onuruyla bir kez daha yola çıkıyoruz. Teşkilatımızın bütün kademeleri Sivaslılara 'Söz verdik yaptık' kitapçığını dağıtarak neler yaptığımızı anlatmış olacağız. Sivaslılar yapmış olduğumuz alt geçitlerden, üst geçitlerde ve millet bahçelerinden geçerken zaten bunları görüyorlar. Değerli hemşerilerim biz her daim günü kurtarmanın değil şehrin geleceğini şekillendirme derdinde olduk. Görev süremiz boyunca dedikodu ve söylemler yerine işimize odaklandık" şeklinde konuştu. - SİVAS