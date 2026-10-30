Herson'daki Oleshky'ye ateşkes döneminde ilk insani yardım konvoyu girdi

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Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde ateşkes ilan edilen Oleshky şehrine gıda ve tıbbi malzeme taşıyan insani yardım konvoyu giriş yaptı. Açılan tahliye koridoruyla şehirden ayrılmak isteyen sakinler çıkış yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişimiyle Ukrayna ile Rusya arasında Oleshky kentinde ilan edilen ateşkes, 27 Ekim'den bu yana sürüyor. Herson bölgesinde yer alan ve Rus işgalinde bulunan Oleshky çevresinde mayın temizleme çalışmaları tamamlandı. Ateşkes kapsamında ilk insani yardım konvoyu giriş yaptı. Rus medyası, yardım konvoyunun gıda ve tıbbi malzeme taşıdığını aktardı.

Rus ve Ukraynalı yetkililer Oleshky'de

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets ve Rus mevkidaşı Yana Lantratova da Oleshky'de bir araya geldi. Lantratova, şehri terk etmek isteyenleri tahliye etmek için en az 750 koltuklu 25 otobüsün hazırda beklediğini ifade etti. Lubinets ise yaptığı açıklamada, sakinlerin güvenli bir şekilde ayrılabileceklerini belirtti ve ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Lubinets, "Oleshky'den ayrılmak isteyen herkese bunu güvenli bir şekilde yapma fırsatı verilecektir. Aynı zamanda kalmayı tercih edenler kalabilecek ve gerekli tüm insani yardımı alacaklar" şeklinde konuştu.

Lubinets, savaşın başlamasından bu yana Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerini ziyaret eden ilk Ukraynalı yetkili oldu.

Oleshky'de tahliye koridoru açıldı

Tahliye edilecek kişiler önce Rus işgali altındaki topraklara, ardından da Rusya'nın güneyindeki Anapa şehrine geçecek. Rus hükümetine ait bir uçakla Belarus'taki Gomel'e gidecek olan Oleshky sakinleri oradan kara yoluyla sınırı geçerek Ukrayna'nın Çernihiv bölgesine gidecek. Ancak geniş çaplı yıkıma, gaz, elektrik ve su kesintilerine rağmen çok sayıda kişinin şehirde kalmaya karar verdiği belirtiliyor.

Ateşkesin 1 Kasım Pazar günü sonuna kadar yürürlükte kalması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı