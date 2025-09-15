Her görüşmede Gazze'yi masaya koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Suudi Arabistan, Irak, Somali, Suriye ve Katar liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukasını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne temaslarını sürdürüyor.

İSRAİL'İN DOHA SALDIRISINA SERT TEPKİ

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısına tepki göstererek, " İsrail'i engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu da söyledi.

ÇOK SAYIDA LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca çok sayıda liderle de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukalasını gündemden düşürmeyen Erdoğan, ülkelerin ikili ilişkilerine de değindi.

SUUDİ ARABİSTAN PRENSİ İLE KRİTİK TEMAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinden biri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile oldu.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail'in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

SOMALİ LİDERİYLE GÖRÜŞMEDE GÜNDEMDE GAZZE VARDI

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde ise bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini, Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu, özellikle ekonomik alanda atılacak adımların sonuç verebileceğini ifade etti.

IRAK BAŞBAKANI İLE KALKINMA YOLU PROJESİNİ GÖRÜŞTÜ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'la terörle mücadelede iş birliğinin devam edeceğini, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını, Kalkınma Yolu Projesi ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

ŞARA İLE GÖRÜŞMEDE SDG VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer lider ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.